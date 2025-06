Napoli, incontro col Bologna per Beukema e Ndoye: servono 80 milioni

C'è stato un primo incontro interlocutorio tra Napoli e Bologna per discutere del trasferimento in azzurro di Dan Ndoye e Sam Beukema. Un meeting costruttivo, ma ancora non risolutivo. Una fumata grigia, si può dire, visto che la distanza tra domanda e offerta permane, specialmente per quanto riguarda il difensore. I partenopei hanno il sì di entrambi, ma i rossoblù chiedono in tutto 80 milioni di euro: 45 per l'esterno svizzero, 35 per l'olandese.