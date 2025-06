Roma, da Wesley a Lucumì: per accontentare Gasp prima bisogna cedere

Ranieri ha parlato di un primo anno di transizione “offriremo a Gasperini un anno per farsi capire”, questa stagione servirà per gettare le basi con la possibilità anche di svincolarsi dal Settlement Agreement in scadenza a giugno 2026. La Roma però non può permettersi un’annata fuori dall’Europa e l’arrivo del Gasp lancia le ambizioni giallorosse anche nella corsa Champions. Massara dovrà rimodellare la rosa per quelle che sono le esigenze del tecnico ex Atalanta e per questo dovranno arrivare a Trigoria cinque elementi. Servono un difensore centrale, due esterni, un centrocampista e un attaccante, a prescindere dalle possibili uscite di giocatori importanti. Una cessione almeno dovrà arrivare, Massara avrà bisogno di un budget importante per accontentare Gasperini. I primi obiettivi sono piuttosto cari, da Wesley per la fascia destra a Lucumì per rinforzare la difesa, per questo serviranno idee ma servirà anche inevitabilmente fare cassa. Servono circa 40 milioni entro il 30 giugno, con N’Dicka possibile candidato a partire destinazione Premier League. Si proverà poi a ridurre il monte ingaggi, con Paredes pronto a tornare in Argentina e l’operazione Angelino-Arabia che può riaprirsi a luglio, in attesa di capire anche come verrà gestito Dybala, pronto al rilancio con Gasp. Si proverà a blindare Mile Svilar, poi si cercherà di creare un budget da 30-40 milioni con i giocatori in esubero per poter accontentare le richieste di Gasperini. Sarà un’estate lunga per Frederic Massara, con l’obiettivo di riportare la Roma in Champions sette anni dopo l’ultima partecipazione.