Napoli, all-in per Ndoye e Beukema. Osimhen-Gala, c’è l’ultimatum

Le due società stanno lavorando su operazioni separate, a cominciare da Ndoye che è l’obiettivo principale del Napoli. La distanza tra domanda e offerta è di circa 10 milioni di euro, con lo svizzero che ha già un accordo con la società partenopea che spinge per chiudere nei prossimi giorni. Distanza ancor più ridotta invece per Sam Beukema, con 5 milioni che separano i due club e in casa Napoli c’è ottimismo nel chiudere entrambe le operazioni. Con il Bologna si parlerà poi di Giacomo Raspadori, obiettivo di Vincenzo Italiano e che potrebbe partire. La duttilità dell’ex Sassuolo piace moltissimo al tecnico rossoblu, col Napoli che per lasciarlo partire chiede circa 25 milioni di euro. Il cartellino di Raspadori non entrerà nell’operazione Ndoye-Beukema, se ne parlerà in un secondo momento. Capitolo cessioni che ovviamente ruota intorno a Victor Osimhen. Il Galatasaray ha fatto sapere al Napoli di essere disposto a pagare i 75 milioni della clausola rescissoria e soprattutto ha dato un ultimatum al centravanti nigeriano. Il Gala aspetterà fino al 10 luglio dando assoluta priorità all’operazione Osimhen, a cui è stato offerto uno stipendio monstre da 18 milioni di euro più bonus. Fino ad allora i turchi non apriranno altre trattative compresa quella con l’Inter per Calhanoglu. Dall’entourage dell’attaccante nigeriano non sono arrivate aperture, con Osimhen che continua ad aspettare offerte dalla Premier League. Un altro giocatore di rientro dal prestito e che può subito partire è Michael Folorunsho, per cui la Fiorentina non eserciterà il riscatto da otto milioni più uno di bonus ma non è escluso un ritorno a Firenze. Pioli stima molto il centrocampista classe ’98 e la viola cercherà di trattare con il Napoli per un’operazione a condizioni più vantaggiose. Sullo sfondo c’è il Torino, con Marco Baroni pronto ad allenare nuovamente Folorunsho dopo averlo lanciato a Verona.