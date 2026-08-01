De Laurentiis: "Napoli mai così temuto, con Allegri per altre vittorie. Malagò uno che non si piega"

Reja invece introduce Allegri: "Per me è un onore essere qui, dopo 30 anni sono tornato. Il centenario è un patrimonio di tutta la città e di tutte le generazioni, con la forza dei napoletani di rialzarsi e tornare alle vittorie. L'amore e la passione che ho percepito in questi primi giorni di ritiro sono stati notevoli. Ciò che posso promettere è grande professionalità e serietà per il raggiungimento degli obiettivi. Speriamo di ritrovarci qui tra un anno a festeggiare qualche trofeo. Speriamo uno, due o tre trofei, non si sa. La Champions? Che bella parola... come nella famosa battuta di Totò, che bella parola...".