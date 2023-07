Napoli, l'agente di Kvaratskhelia a Dimaro: incontro con ADL per il rinnovo

manovre azzurre

Il procuratore del georgiano ha assistito alla sfida contro la Spal accanto al patron parlando del rinnovo del 77 azzurro

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli sembra ormai essere scritto da tempo, ma per renderlo ufficiale serve la firma nero su bianco. Un rinnovo, quello tra gli azzurri e il georgiano, che è ormai in dirittura d'arrivo e ai dettagli, con l'agente Mamuka Jugeli che nelle ultime ore ha raggiunto Dimaro per incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis e passare dalle parole ai fatti. Il procuratore, infatti, incontrerà il patron per parlare del prolungamento fino al 2028 col raddoppio dell'ingaggio.

Dopo Roberto Calenda, procuratore di Osimhen, è il turno di quello di Kvaratskhelia. A Dimaro, dove il Napoli sta preparando la stagione che verrà, è un via vai degli agenti dei big della rosa in mano a Rudi Garcia, con Mamuka Jugeli spettatore d'eccezione dell'amichevole degli azzurri contro la Spal nel pomeriggio di lunedì 24 luglio. Una presenza non tanto interessante per il match, quanto per l'incontro col presidente De Laurentiis per parlare del rinnovo del georgiano. Vedi anche napoli Napoli, De Laurentiis: "Di Lorenzo ha rinnovato fino al 2029"

Quello tra il club campione d'Italia e Jugeli è un summit di pura formalità, perché l'accordo tra le parti per il rinnovo di Kvaratskhelia sarebbe stato trovato già da giorni. Si tratterebbe di un prolungamento di un solo anno in più, dal 2027 al 2028, rinnovo che però porterebbe importanti novità nelle tasche del georgiano. Al 77 azzurro, infatti, è stato offerto un nuovo ingaggio che lo porterà allo stesso livello dei top in rosa, con lo stipendio che verrà raddoppiato rispetto agli attuali 1,4 milioni stagionali percepiti secondo il contratto firmato la scorsa estate. A Kvaratskhelia, firmato il nuovo accordo, andranno infatti 3 milioni all'anno, cifra che sa di premio per la prima grande stagione in azzurro conclusasi con lo scudetto che porta anche la firma della stella di Tiblisi che suon di gol, assist e giocate ha trascinato i partenopei.

Un prolungamento di contratto, seppur di un anno, che porta con sé tanti altri significati, come il chiaro messaggio alle pretendenti in giro per l'Europa che avevano cercato un timido approccio per il georgiano. Negli scorsi giorni, infatti, il Newcastle aveva fatto un tentativo per strappare Kvara agli azzurri, con la proposta respinta e rispedita al mittente. Vedi anche napoli Napoli, Garcia: "La squadra resti affamata, serve un rinforzo in difesa"