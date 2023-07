Napoli, offerti 7 milioni annui a Osimhen per rinnovare

NAPOLI

De Laurentiis intanto prova anche a blindare Kvaratskhelia con un prolungamento del contratto con adeguamento dell'ingaggio

Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Sono questi, al momento, i nomi su cui si sta concentrando Aurelio De Laurentiis. In attesa di offerte irrinunciabili per entrambi, il presidente del Napoli sta cercando infatti di blindare i suoi gioielli. Nel dettaglio, stando al Corriere della Sera, il patron azzurro avrebbe offerto 7 milioni all'anno al bomber nigeriano per mettere la firma su un rinnovo con clausola di rescissione che oscillerebbe tra i 100 e i 130 milioni di euro. Per quanto riguarda il georgiano, invece, l'offerta sarebbe quella di un prolungamento fino al 2028 con opzione per il 2029 con adeguamento dell'ingaggio da 1,2 milioni di euro a 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Vedi anche Mercato Napoli, quante voci sul futuro di Osimhen! L'agente fa chiarezza sui social

Mentre a Dimaro la squadra ha ripreso a sudare agli ordini di Rudi Garcia, dunque, negli uffici del Napoli si studiano le mosse giuste per difendere il "fortino" dagli assalti del mercato ed eventualmente preparare il terreno per cessioni importanti. Sul fronte Osimhen, la situazione è piuttosto chiara e il club azzurro dovrà certamente rivedere al rialzo l'ingaggio del giocatore. Dopo aver fissato il prezzo del cartellino del nigeriano intorno ai 200 milioni di euro, del resto, AdL sapeva di dover fare presto i conti con l'entourage del giocatore.

Vedi anche Calcio Spalletti: "200 mln per Osimhen? Forse non bastano"

Situazione che si è prontamente presentata al primo giorno in ritiro del bomber, arrivato a Dimaro col suo agente per capire le intenzioni della proprietà e battere cassa. Mossa che avrebbe avuto subito un certo riscontro a quanto pare, con un'offerta di rinnovo da 7 milioni all'anno con l'inserimento a quanto pare però anche di una clausola di rescissione fissata intorno ai 100-130 milioni di euro. Cifra sicuramente più abbordabile rispetto ai 200 milioni indicati da De Laurentiis qualche giorno fa rispondendo all'eventuale interesse del Psg e non solo per l'attaccante.

Vedi anche napoli Napoli, dall'Arabia: "Il Newcastle piomba su Kvaratskhelia, offerti 95 mln"

Discorso diverso invece per Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è stato la sorpresa della scorsa stagione, ha attirato diverse attenzioni e urge un adeguamento del contratto un po' per premiare le sue prestazioni, un po' per difendersi da eventuali tentazioni che potrebbero arrivare nelle prossime settimane soprattutto dalla Premier. Cifre alla mano, si parla di un prolungamento in azzurro fino al 2028 con opzione per il 2029 con un raddoppio dello stipendio. Offerta che sembra aver già raggiunto il sostanziale via libera da parte di Kvara, pronto a firmare alla fine di questa sessione di mercato. De Laurentiis prova a blindare i suoi gioielli.