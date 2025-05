L'Arabia pronta a fare ricco il Napoli: 100 milioni per Anguissa e Osimhen

I milioni di euro garantiti con la qualificazione alla prossima Champions League sono già in cassaforte, ma le casse del Napoli potrebbero presto riempirsi ulteriormente con cifre importanti provenienti dall'Arabia Saudita. Nel mirino del fondo Pif, che controlla i quattro principali club sauditi in cui giocano le grandi stelle come Cristiano Ronaldo, è arrivata un'offerta per De Laurentiis per Anguissa e Osimhen.