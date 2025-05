De Bruyne-Napoli, due indizi pesanti: la moglie cerca casa, il blitz di Manna a Manchester

L'operazione che potrebbe portare Kevin De Bruyne a Napoli, al momento, rientra ancora nel campo dei sogni eppure ci sono due nuovi indizi che fanno pensare come il club azzurro creda davvero all'opportunità di rinforzare la squadra del prossimo anno con un campionissimo. Il primo è legato all'ambiente familiare del belga, fattore spesso sottovalutato in sede di mercato (si pensa più che altro allo stipendio e alle prospettive sportive) ma che invece ha grande peso nelle scelte dei giocatori, che sta seriamente valutando il trasferimento a Napoli: la moglie Michelle nei giorni scorsi è stata in città, su assist proprio del marito, per iniziare a vedere qualche sistemazione. Da non dimenticare, tra l'altro, che i due si erano sposati nel comune di Sant'Agnello, in provincia di Napoli, nel 2017.