Napoli, De Laurentiis: "Di Lorenzo ha rinnovato fino al 2029"

Il Napoli e il suo capitano ancora insieme: Aurelio De Laurentiis ha annunciato il rinnovo di contratto di Giovanni Di Lorenzo "fino al 2029". In realtà l'accordo dovrebbe essere fino al 30 giugno 2028 con opzione per un ulteriore anno. Dal palco di Dimaro, durante la presentazione della squadra ai tifosi, il presidente ha aggiunto: "Noi stiamo lavorando per voi, da domani rinnovi e prolungamenti continueranno". Felice Di Lorenzo: "Non mi aspettavo l'annuncio! Ringrazio i miei compagni, da solo non sarei nessuno. E grazie ai tifosi, il vostro entusiasmo ci fa sentire meno la fatica".