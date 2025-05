Il Napoli sogna il colpo a parametro zero: tentativo concreto per Kevin De Bruyne

Mentre a Napoli sale sempre più alta la febbre scudetto, il club partenopeo inizia già a programmare la prossima stagione e sogna il colpo ad effetto: Kevin De Bruyne. Stando a quanto riporta Sky Sport infatti, gli azzurri ci starebbero provando seriamente per il centrocampista belga classe 1991 del Manchester City, che è in scadenza con il club inglese a fine stagione e vorrebbe restare in Europa invece di ascoltare le sirene che arrivano dall'Arabia.