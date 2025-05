Napoli, Meret tra primato personale e rinnovo più vicino

Pure un pararigori visto che ha ipnotizzato dal dischetto Chalanoglu, Tauvin e Gimenez con il solo Bonny capace di superarlo. Eppure in una stagione che potrebbe rivelarsi trionfale, il rinnovo del contratto che scade a giugno tarda ad arrivare. Detto di intesa su durata del contratto, biennale, e ingaggio 2,5 milioni, qual è l'ostacolo? Un bonus da inserire nel contratto, su cui si lavora da tempo, ma c'è ancora distanza tra l'entourage di Meret e il club. Confermiamo, per le notizie di cui siamo in possesso, che i rinvii della firma non dipendono da contatti con altre società, essendo il portiere in scadenza, con la possibilità di liberarsi a costo zero.