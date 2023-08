Napoli, accordo col Celta Viga per Gabri Veiga. Adesso manca l'ultimo sì

NAPOLI

I partenopei provano ad accelerare per il promettente classe 2002: affare da 36 milioni di euro

Napoli e Celta Vigo hanno trovato l'accordo definitivo per Gabri Veiga. L'affare, che a piccoli passi si sta trasformando in una piccola telenovela, sembra aver raggiunto il punto di svolta: l'intesa tra i due club c'è, adesso l'ultima parole spetta al calciatore. Questa la versione aggiornata dei colleghi del portale La Voz de Galicia: stamattina il classe 2002 ha partecipato alla festa per il centenario del club iberico e, al termine, ha parlato con i dirigenti del club Luis Campos e Juan Carlos Calero. Poi ha lasciato la sede. Insomma dovremmo esserci: negli ultimi giorni l'operazione si era complicata a causa del mancato accordo tra il Napoli e l'agente di Gabri Veiga per questioni legate alle commissioni.

Adesso quindi dipende tutto dallo stesso calciatore, corteggiato con insistenza da De Laurentiis: per il trequartista il numero uno dei campioni d'Italia è disposto a spendere la bellezza di 36 milioni di euro. Ciò nonostante la permanenza di Zielinski, inizialmente diretto in Arabia Saudita. Per il polacco invece, arriverà il rinnovo nei prossimi mesi.