Mercato Napoli, dalla Colombia: James Rodriguez vuole l'Atletico Madrid

07/07/2019

Brusco stop nella trattativa tra Napoli e Real Madrid per il talento colombiano James Rodriguez . Il giocatore da settimane sta parlando con la società azzurra per raggiungere Ancelotti al San Paolo nella prossima stagione, ma secondo indiscrezioni provenienti dalla Colombia la sua volontà sarebbe quella di rimanere in Spagna, vestendo la maglia dell' Atletico . Per chiudere la trattativa i Colchoneros stanno aspettando di vendere Griezmann.

Una situazione già non particolarmente semplice da gestire per il Napoli ora si arricchisce di un segnale non propriamente positivo per De Laurentiis. Le voci provenienti dalla Colombia sulla priorità del giocatore alla Liga per la prossima destinazione hanno trovato conferme dalla redazione di As, con Rodriguez che avrebbe frenato le trattative con il Napoli per aspettare l'Atletico Madrid.



A sondare la disponibilità del giocatore a cambiare sponda di Madrid sarebbe stato Diego Simeone in persona e questo avrebbe motivato il colombiano a prendere tempo con il Napoli per cercare di capire l'effettiva possibilità di restare in Spagna, a dispetto di Carlo Ancelotti che lo aspetta a Napoli a braccia aperte. La situazione comunque non è semplice e l'Atletico Madrid, prima di parlare con il Real che sicuramente preferirebbe cederlo a una squadra italiana piuttosto che ai "cugini", dovrà risolvere la situazione Griezmann. Per la cessione il Real Madrid chiede almeno 42 milioni di euro più bonus