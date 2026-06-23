Genoa, Lopez annuncia il rinnovo di Messias per un'altra stagione

23 Giu 2026 - 22:37
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Intervenendo a Sky Sport Diego Lopez, chief of football del Genoa, ha annunciato il rinnovo per la prossima stagione del contratto di Junior Messias. l giocatore brasiliano il cui accordo con il Grifone sarebbe stato in scadenza il 30 giugno prossimo. Messias vestirà quindi per il quarto anno consecutivo la maglia del Genoa. L'anno scorso, il classe 1991 ex Milan, aveva accettato dopo due stagioni in rossoblù segnate da problemi fisici la riduzione a un terzo dell'ingaggio con bonus legati a gol e presenze. La stessa formula è stata riconfermata per il prossimo campionato. "Oggi abbiamo concluso il rinnovo di Junior Messias-ha detto Lopez-. Secondo noi è un giocatore importante, anche per Daniele De Rossi, per l'allenatore. Nel corso della stagione ha cambiato abbastanza le partite. Mi ricordo la partita contro l'Udinese quando siamo arrivati a novembre. Mi ricordo la partita contro il Bologna che per me è stato il gol più iconico della stagione di Genoa. Ma anche quell'azione dove crea il gol contro il Sassuolo". Messias nei tre precedenti campionati con la maglia del Genoa ha raccolto 55 presenze segnando 5 reti con 2 assist.

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