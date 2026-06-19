Manovre azzurre

Napoli-Gila in salita: Lotito non fa sconti, Gatti l'alternativa

Il difensore spagnolo resta in vantaggio, ma il bianconero è un'alternativa concreta

19 Giu 2026 - 08:48
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La lunga attesa per l'annuncio di Allegri, ancora ostaggio del Milan che non vuole concedere una buonuscita al tecnico livornese e al suo staff, non sta frenando il mercato del Napoli. Tra i reparti da puntellare c'è la difesa, con il ds Giovanni Manna che ha individuato da tempo in Mario Gila il profilo ideale per la retroguardia azzurra. Tuttavia, la trattativa con la Lazio è in stallo e il ds partenopeo si sta dunque guardando intorno alla ricerca di alternative. La principale risponde al nome di Federico Gatti, già vicino al Napoli nell'estate 2022.

Come mai la Lazio non libera Gila?

Il Napoli ha incassato il sì del giocatore, che più volte ha manifestato la propria volontà di lasciare la Lazio, e dei suoi agenti: contratto fino al 2031 a circa 2,5 milioni. Il club biancoceleste non vuole però svendere il proprio difensore per due motivi. In primis le restrizioni che limitano il mercato in entrata e in secundis il fatto che il 50% della vendita del centrale spagnolo sarà da girare al Real Madrid. Lotito chiede dunque almeno 30 milioni, mentre De Laurentiis può spingersi fino a 20 milioni (bonus compresi). Le parti sono comunque al lavoro e anche l'entourage del giocatore spagnolo spinge per trovare un accordo in tempi rapidi.

Gatti come alternativa?

Se il Napoli non dovesse sfondare il muro della Lazio, il secondo nome della lista di Manna è quello di Gatti. Nella scorsa stagione, il centrale della Juventus ha giocato appena 50 minuti a partita, frenato sia da un infortunio al menisco sia da un rapporto non idilliaco con Spalletti. Il fatto di essere finito ai margini delle rotazioni può essere un incentivo a lasciare Torino e Allegri lo accoglierebbe volentieri all'ombra del Vesuvio. Probabilmente non farebbe sognare i tifosi azzurri come Gila, ma negli anni si è dimostrato un elemento di affidabilità, valore ed esperienza, motivo per cui a Napoli lo seguono con interesse. La Juventus lo valuta tra i 20 e i 25 milioni, cifra in linea con quella che AdL sarebbe disposto a sborsare per lo spagnolo della Lazio.

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