Napoli-Gila in salita: Lotito non fa sconti, Gatti l'alternativa

Se il Napoli non dovesse sfondare il muro della Lazio, il secondo nome della lista di Manna è quello di Gatti. Nella scorsa stagione, il centrale della Juventus ha giocato appena 50 minuti a partita, frenato sia da un infortunio al menisco sia da un rapporto non idilliaco con Spalletti. Il fatto di essere finito ai margini delle rotazioni può essere un incentivo a lasciare Torino e Allegri lo accoglierebbe volentieri all'ombra del Vesuvio. Probabilmente non farebbe sognare i tifosi azzurri come Gila, ma negli anni si è dimostrato un elemento di affidabilità, valore ed esperienza, motivo per cui a Napoli lo seguono con interesse. La Juventus lo valuta tra i 20 e i 25 milioni, cifra in linea con quella che AdL sarebbe disposto a sborsare per lo spagnolo della Lazio.