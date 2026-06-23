Milan, colpo per l'attacco del futuro: dal Birmingham arriva Guernier

Il Milan mette a segno un colpo per l'attacco del futuro. Il club rossonero ha ufficializzato infatti l'arrivo dell'inglese Aurelien Guernier. "AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Aurelien Guernier, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti - si legge nella nota del club rossonero - L’attaccante, nato nel 2007, ha giocato nel Birmingham City FC e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri". L'esterno sinistro, capace di agire anche da trequartista o esterno a piede invertito, è stato seguito con grande attenzione nel corso dell'intera annata da Jovan Kirovski, attuale ds di Milan Futuro. Sulle sue tracce c'erano anche il Chelsea - in sinergia con lo Strasburgo - e lo Sporting Lisbona. Il piano del Milan per il talentuoso calciatore, autore di due reti nell'Under 18 inglese, prevede un percorso di crescita graduale che lo vedrebbe dividersi tra la Prima squadra e il Milan Futuro, garantendogli così lo spazio necessario per adattarsi ai ritmi del calcio italiano. Guernier ha firmato un contratto triennale con opzione per altri 2 anni.