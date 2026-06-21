Juventus, colpo di scena per Sorloth: ora c'è anche il Napoli di Allegri

Da domani ogni giorno sembra quello buono per la fatidica risoluzione del contratto tra il Milan e Massimiliano Allegri, che dopo sarà libero di firmare per il Napoli ed essere finalmente annunciato come successore di Antonio Conte. Ma questo non vuol dire che il mercato degli azzurri sia fermo, informalmente il tecnico livornese ne ha già parlato sia con Aurelio de Laurentiis che con Giovanni Manna, basti pensare a Mario Gila, primo obiettivo per la difesa, e che vede in Federico Gatti l'eventuale alternativa se il muro della Lazio non si abbasserà.