Manovre azzurre

Juventus, colpo di scena per Sorloth: ora c'è anche il Napoli di Allegri

Derby di mercato Napoli-Juve per Alexander Sorloth: Allegri accelera per strapparlo ai bianconeri. Ecco il piano del tecnico livornese

21 Giu 2026 - 09:01
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Da domani ogni giorno sembra quello buono per la fatidica risoluzione del contratto tra il Milan e Massimiliano Allegri, che dopo sarà libero di firmare per il Napoli ed essere finalmente annunciato come successore di Antonio Conte. Ma questo non vuol dire che il mercato degli azzurri sia fermo, informalmente il tecnico livornese ne ha già parlato sia con Aurelio de Laurentiis che con Giovanni Manna, basti pensare a Mario Gila, primo obiettivo per la difesa, e che vede in Federico Gatti l'eventuale alternativa se il muro della Lazio non si abbasserà.

Sorloth tra Juve e Napoli

 Se Max guarda in casa Juve per la difesa, fa lo stesso pure per l'attacco anche se... in modo indiretto. Nelle ultime ore, scrive la Gazzetta dello Sport, è spuntato un sondaggio del Napoli per Alexander Sorloth, da settimane nel mirino dei bianconeri che puntano a rifare l'attacco. Manovra di mercato che potrebbe accadere pure a Napoli con Romelu Lukaku più vicino all'addio che alla permanenza e con Lorenzo Lucca, di ritorno dal prestito al Nottingham Forest, che ha diverse richieste (compresa quella della Lazio, che faciliterebbe l'affare-Gila).

Sorloth, attualmente impegnato ai Mondiali con la Norvegia, è in uscita per l'Atletico Madrid e potrebbe divenire un vice-Hojlund da tenere d'occhio nel caso in cui la Juve guardasse altrove e ci fossero partenze nel reparto offensivo azzurro.

Allegri, Agnelli e Chiellini di nuovo insieme ma solo per una notte

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