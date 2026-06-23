L'Atalanta piomba su Alajbegovic: contatti con l'entourage per anticipare la Roma

L'Atalanta si inserisce con forza nella corsa per Kerim Alajbegovic. Nelle ultime ore il club nerazzurro, che sta perfezionando la cessione di Palestra al Chelsea, ha avuto alcuni contatti con l'entourage dell'esterno bosniaco classe 2007 per provare ad anticipare la concorrenza soprattutto della Roma, che aveva fatto un sondaggio con il Bayer Leverkusen dopo il gradimento di Gian Piero Gasperini. Il giocatore è infatti di proprietà del club tedesco, che dopo il prestito al Red Bull Salisburgo ha deciso di attivare la clausola di riacquisto.