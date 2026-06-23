Sorpresa Cesena, Diamanti è sempre più vicino: contratto di un anno con opzione

23 Giu 2026 - 22:57
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© Foto da web

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Alessandro Diamanti è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Cesena. I contatti tra l’ex centrocampista e il club romagnolo sono proseguiti in modo proficuo e nelle ultime ore si è svolto un incontro a Bologna tra le parti per discutere della possibile collaborazione. Diamanti avrebbe trovato oggi l'intesa coi romagnoli per un contratto annuale con opzione per la seconda stagione, si attende nelle prossime ore l’annuncio ufficiale. L’ex trequartista della nazionale (17 presenze e una rete) ha finora guidato solo il Melbourne City Under 23, in Australia, e attualmente sta svolgendo il corso a Coverciano per conseguire il patentino Uefa Pro.

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