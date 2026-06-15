Manovre azzurre

Napoli, l'attesa sta per finire: in settimana la risoluzione di Allegri con il Milan, poi la firma

Il tecnico si separerà definitivamente dai rossoneri nei prossimi giorni e ha già fatto delle richieste precise sul mercato

15 Giu 2026 - 10:57
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

L'attesa sta per finire. Questa settimana la panchina del Napoli può finalmente trovare il suo padrone: Massimiliano Allegri nei prossimi giorni dovrebbe firmare la risoluzione del contratto che lo legava al Milan fino al 2027 e sarà libero di lavorare a pieno regime per i partenopei. 

Allegri-Milan, quando la risoluzione?

 Nonostante la mancata qualificazione alla Champions League e il conseguente esonero, il tecnico livornese ha superato la concorrenza di Vincenzo Italiano ed è il prescelto di Aurelio De Laurentiis per guidare il nuovo corso azzurro dopo l'addio di Antonio Conte. Allegri, però, finora ha avuto le mani legate: l'azzeramento societario e sportivo voluto da Gerry Cardinale ha reso impossibile procedere con la risoluzione, ma ora si respira un cauto ottimismo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, i nodi potrebbero essere sciolti già questa settimana. Nei giorni scorsi l'agente dell'ex allenatore rossonero ha riallacciato i rapporti con Massimo Calvelli, che al Milan attualmente ha il potere di firma e l'accordo per la separazione sembra essere a un passo. 

Gli obiettivi in entrata

 Nel frattempo, Allegri non ha perso tempo e ha già iniziato a pianificare con Manna il mercato del Napoli. In entrata, il direttore sportivo azzurro proverà a regalare a Max un terzino destro e un difensore. Per la fascia, ci sono tre nomi in lista: Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise), Norton-Cuffy (Genoa) e Dodô (Fiorentina). Il grande obiettivo è poi Mario Gila: il centrale della Lazio approva il trasferimento, ma bisognerà trattare con Lotito che chiede almeno 30 milioni di euro. 

Le possibili uscite

 Dopo il prestito deludente al Nottingham Forest, Lorenzo Lucca farà ritorno a Napoli ma al momento la sua permanenza sembra difficile. Sull'attaccante bisogna registrare un interesse del Bologna per un'operazione a titolo temporaneo. Occhio anche al centrocampo, dove Zambo Anguissa e De Bruyne potrebbero decidere di lasciare. Il camerunese ha il contratto in scadenza nel 2027 e non si è ancora espresso sul rinnovo. Situazione diversa per l'ex Manchester City: Allegri non vorrebbe privarsene ma le dure parole del belga contro Conte hanno creato qualche malumore aprendo le discussioni sul suo futuro. 

Leggi anche

Un altro Modric per Allegri: Max mette Lobotka al centro del suo Napoli

napoli
massimiliano allegri
milan
calciomercato

Ultimi video

01:27
Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

02:22
Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

02:49
Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

01:31
Cambiaso vuole conferme

Cambiaso vuole conferme

01:13
DICH BALDISSONI MONZA 11/6 DICH EDL ok

Baldissoni: "Metodo ed esperienza, così scegliamo il nuovo allenatore"

00:07
MCH PROCURATORE PROVEDEL MCH

Inter, positivo l'incontro con l'agente di Provedel. Ma c'è distanza con la Lazio

02:18
Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

01:08
Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

01:30
Vlahovic futuro a Como

Vlahovic futuro a Como

01:58
Ausilio e mercato Inter

Ausilio e mercato Inter

01:19
DICH AUSILIO SU JONES DICH

Ausilio: "Jones continua a piacerci: se troviamo un accordo bene, se no..."

00:35

Ausilio conferma: "Dumfries va al Real Madrid, ma magari un domani..."

00:25
DICH AUSILIO SU MERCATO DICH

Ausilio: "Mercato? Di sicuro faremo qualcosa in difesa"

00:32
DICH AUSILIO SU CALHANOGLU DICH

Ausilio su Calhanoglu: "Ha un contratto con l'Inter e lo vogliamo tenere"

01:58
Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

01:27
Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

I più visti di Napoli

Prende forma il Napoli di Allegri: Gila o Gatti per la difesa, a centrocampo un sogno e una certezza

Un altro Modric per Allegri: Max mette Lobotka al centro del suo Napoli

Lukaku resta o va? Decide Allegri ma intanto De Laurentiis fissa il prezzo

Napoli, l'attesa sta per finire: in settimana la risoluzione di Allegri con il Milan, poi la firma

Il nuovo Napoli parlerà spagnolo: obiettivi Gila e Zeballos, poi due ritorni di fiamma

Napoli, De Laurentiis (non) annuncia Allegri: "Ci sono delle regole. De Bruyne e Lukaku via? Il mondo è pieno di calciatori"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:32
L'ex Milan Daniele Bonera è il nuovo allenatore della Pro Vercelli
12:20
Bologna, Dallinga nel mirino del Valencia
12:07
Napoli, il Lille spara alto per Bouaddi
11:25
Parma, anche il Torino piomba su Strefezza
Marc Cucurella
11:08
Ufficiale: Marc Cucurella è un nuovo giocatore del Real Madrid