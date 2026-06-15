Napoli, l'attesa sta per finire: in settimana la risoluzione di Allegri con il Milan, poi la firma

Nonostante la mancata qualificazione alla Champions League e il conseguente esonero, il tecnico livornese ha superato la concorrenza di Vincenzo Italiano ed è il prescelto di Aurelio De Laurentiis per guidare il nuovo corso azzurro dopo l'addio di Antonio Conte. Allegri, però, finora ha avuto le mani legate: l'azzeramento societario e sportivo voluto da Gerry Cardinale ha reso impossibile procedere con la risoluzione, ma ora si respira un cauto ottimismo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, i nodi potrebbero essere sciolti già questa settimana. Nei giorni scorsi l'agente dell'ex allenatore rossonero ha riallacciato i rapporti con Massimo Calvelli, che al Milan attualmente ha il potere di firma e l'accordo per la separazione sembra essere a un passo.