Napoli, l'attesa sta per finire: in settimana la risoluzione di Allegri con il Milan, poi la firma

L'attesa sta per finire. Questa settimana la panchina del Napoli può finalmente trovare il suo padrone: Massimiliano Allegri nei prossimi giorni dovrebbe firmare la risoluzione del contratto che lo legava al Milan fino al 2027 e sarà libero di lavorare a pieno regime per i partenopei.
Allegri-Milan, quando la risoluzione?
Nonostante la mancata qualificazione alla Champions League e il conseguente esonero, il tecnico livornese ha superato la concorrenza di Vincenzo Italiano ed è il prescelto di Aurelio De Laurentiis per guidare il nuovo corso azzurro dopo l'addio di Antonio Conte. Allegri, però, finora ha avuto le mani legate: l'azzeramento societario e sportivo voluto da Gerry Cardinale ha reso impossibile procedere con la risoluzione, ma ora si respira un cauto ottimismo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, i nodi potrebbero essere sciolti già questa settimana. Nei giorni scorsi l'agente dell'ex allenatore rossonero ha riallacciato i rapporti con Massimo Calvelli, che al Milan attualmente ha il potere di firma e l'accordo per la separazione sembra essere a un passo.
Gli obiettivi in entrata
Nel frattempo, Allegri non ha perso tempo e ha già iniziato a pianificare con Manna il mercato del Napoli. In entrata, il direttore sportivo azzurro proverà a regalare a Max un terzino destro e un difensore. Per la fascia, ci sono tre nomi in lista: Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise), Norton-Cuffy (Genoa) e Dodô (Fiorentina). Il grande obiettivo è poi Mario Gila: il centrale della Lazio approva il trasferimento, ma bisognerà trattare con Lotito che chiede almeno 30 milioni di euro.
Le possibili uscite
Dopo il prestito deludente al Nottingham Forest, Lorenzo Lucca farà ritorno a Napoli ma al momento la sua permanenza sembra difficile. Sull'attaccante bisogna registrare un interesse del Bologna per un'operazione a titolo temporaneo. Occhio anche al centrocampo, dove Zambo Anguissa e De Bruyne potrebbero decidere di lasciare. Il camerunese ha il contratto in scadenza nel 2027 e non si è ancora espresso sul rinnovo. Situazione diversa per l'ex Manchester City: Allegri non vorrebbe privarsene ma le dure parole del belga contro Conte hanno creato qualche malumore aprendo le discussioni sul suo futuro.