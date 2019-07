Atletico, Griezmann ha comunicato al club che pagherà la clausola: niente ritiro

07/07/2019

Nonostante sia stato convocato, Antoine Griezmann non sarà presente al raduno dell' Atletico Madrid . L'attaccante francese, stando al 'Mundo Deportivo', ha comunicato infatti ufficialmente al suo club che pagherà la clausola rescissoria da 120 milioni di euro presente nel suo contratto e in questo modo ha guadagnato tempo evitando l'imbarazzo di trovarsi di fronte i compagni e il Cholo Simeone.

Ovviamente poi non sarà il giocatore a pagare, ma ci penserà il Barcellona, che dovrà versare l'intera cifra entro la prossima settimana per evitare un nuovo muro contro muro. L'Atletico infatti non ha alcuna intenzione di fare sconti: il club di Madrid è a dir poco irritato con il Barça, accusato con un durissimo comunicato di aver intavolato le trattative con l'attaccante in un momento decisivo della scorsa stagione. Dopo il comunicato è arrivata anche la convocazione per il raduno, seguita dalla comunicazione dell'avvocato del francese: "Niente ritiro causa stress emotivo".

La lunga storia d'amore tra Le Petit Diable e l'Atletico si avvia dunque a finire nel peggiore dei modi, anche se il divorzio era nell'aria da mesi e i Colchoneros hanno appena acquistato dal Benfica (per 126 milioni di euro) Joao Felix, che indosserà proprio la maglia numero 7. Legalmente il Barcellona avrebbe a disposizione l'intero mese di luglio per versare il denaro nelle casse dell'Atletico, ma sembra che possa farlo già entro pochi giorni, in modo da avere Griezmann a disposizione di Valverde dal primo giorno di preparazione dei catalani (14 luglio).