Pescara, entusiasmo dei tifosi per Insigne alla visite mediche: "Sponsor di Immobile? Lo sento spesso..."

"Io con Ciro mi sento spesso e sicuramente non ha bisogno che gli faccia da sponsor per venire qui però lui è un grande campione e saprà lui cosa fare". Queste le prime parole di Lorenzo Insigne ai tifosi del Pescara alla richiesta dei tifosi di contattare Immobile, altro protagonista, nel 2012, della cavalcata verso la serie A insieme a Marco Verratti sotto la guida di Zdenek Zeman. Grande entusiasmo al suo arrivo per le visite mediche in un centro medico di Montesilvano prima della firma fino al 30 giugno. "Mando un saluto a tutti i tifosi. Sono molto contento di essere qui e spero che tutti insieme riusciremo a ottenere la salvezza". Insigne ha riconosciuto che nel suo ritorno a Pescara ha contato anche la presenza di Marco Verratti. "Io ho un ottimo rapporto con il presidente e il direttore, ma la ciliegina l'ha messa Marco perché in questi giorni mi ha spinto molto. Sono molto contento di questa scelta. Devo ancora parlare con il mister e i compagni, ma dico solo che Pescara è una piazza molto importante che merita di restare in serie B. Spero insieme ai miei compagni di arrivare all'obiettivo della salvezza perché questa gente lo merita. Zeman? Il mister è sempre nel mio cuore perché è stato lui che mi ha lanciato e sicuramente in questi giorni non mancherà l'occasione di sentirlo e di parlarci". Sabato pomeriggio sarà in tribuna per seguire Mantova-Pescara e dalla prossima settimana si metterà a disposizione del tecnico Giorgio Gorgone.