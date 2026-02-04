Milan, a breve Jimenez sarà un giocatore del Bournemouth: cifre e dettagli

04 Feb 2026 - 13:11
© Getty Images

© Getty Images

Ci sono importanti novità dai prestiti del Milan. Arrivato in Premier League la scorsa estate in prestito con obbligo di riscatto dai rossoneri, Alex Jimenez diventerà a tutti gli effetti un calciatore del Bournemouth questa settimana. Come riportato da Fabrizio Romano, gli inglesi pagheranno il cartellino del terzino spagnolo 19,5 milioni di euro più 5,3 di bonus: il Real Madrid avrà diritto al 50% della somma. Il classe 2005 firmerà un contratto fino al 2031. 

milan
jimenez
bournemouth

Ultimi video

01:38
Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

00:58
Calciomercato: la Roma non si ferma

Calciomercato: la Roma non si ferma

01:32
Calciomercato: Le ultime su Frattesi e l'ultimo acquisto del Napoli

Calciomercato: Le ultime su Frattesi e l'ultimo acquisto del Napoli

01:38
Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

I più visti di Mercato

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Il pagellone: Roma regina, nonostante tutto. Inter e Juve, si poteva fare qualcosa in più

Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

Clamoroso in Arabia: Cristiano Ronaldo 'sciopera', infuriato con PIF e l'Al Nassr

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:22
Tottenham, Romero verso l'addio a fine stagione: lo vuole l'Atletico
13:11
Milan, a breve Jimenez sarà un giocatore del Bournemouth: cifre e dettagli
13:01
La Juve punta ai parametri zero per giugno: Celik, Senesi e Bernardo Silva
12:09
Kanté va al Fenerbahçe, il presidente del club ringrazia... Erdogan
12:01
Juve, il rinnovo di Yildiz è davvero a un passo: tutti i dettagli