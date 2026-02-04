Milan, a breve Jimenez sarà un giocatore del Bournemouth: cifre e dettagli
© Getty Images
Ci sono importanti novità dai prestiti del Milan. Arrivato in Premier League la scorsa estate in prestito con obbligo di riscatto dai rossoneri, Alex Jimenez diventerà a tutti gli effetti un calciatore del Bournemouth questa settimana. Come riportato da Fabrizio Romano, gli inglesi pagheranno il cartellino del terzino spagnolo 19,5 milioni di euro più 5,3 di bonus: il Real Madrid avrà diritto al 50% della somma. Il classe 2005 firmerà un contratto fino al 2031.