Tottenham, Romero verso l'addio a fine stagione: lo vuole l'Atletico

L'avventura di Cristian Romero al Tottenham potrebbe concludersi presto. Nelle ultime settimane il difensore argentino aveva manifestato la sua insoddisfazione verso la società per la gestione del mercato e il clima interno e ora avrebbe deciso di lasciare gli Spurs a fine stagione. L'ex Atalanta ha un contratto fino al 2029 ma sembra intenzionato a cambiare aria, magari con una nuova esperienza in Spagna. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, l'Atletico Madrid lo starebbe seguendo da molto vicino.