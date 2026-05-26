NAPOLI

AdL-Italiano, una storia che parte da una lontana promessa: "Un giorno allenerai il Napoli"

Nel gennaio 2021 il presidente degli azzurri rimase folgorato dal tecnico allora sulla panchina dello Spezia

26 Mag 2026 - 11:51
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Un corteggiamento che parte da lontano, molto lontano. Bisogna tornare al mese di gennaio del 2021: il Napoli, allora allenato da Gattuso, incrociò per due volte lo Spezia di Vincenzo Italiano, entrambe al Maradona. In campionato i liguri si imposero per 2-1 (6 gennaio 2021), tre settimane dopo (28 gennaio 2021) nei quarti di Coppa Italia vinsero invece gli azzurri (4-2 il risultato finale). Ma, risultati a parte, il presidente De Laurentiis rimase 'folgorato' dal gioco proposto degli avversari, tanto che scese addirittura negli spogliatoi per complimentarsi personalmente con Italiano: "Mi ricordo quando ci batté ai tempi dello Spezia: andai a fargli i complimenti" ha raccontato più volte lo stesso patron azzurro. "Aveva sconfitto una squadra forte. Ricordo che alcuni nel Napoli mi dicevano 'Ma come, si va a complimentare con l'allenatore avversario? Non si fa. Ma come non si fa... onore al merito!". Si dice, poi, che AdL aggiunse: "Un giorno allenerai il Napoli...".

Un momento che emozionò non poco anche Vincenzo Italiano: "Mi dissero 'arriva il presidente'. Io ho pensato al mio presidente (Stefano Chisoli, allora patron dello Spezia, ndr). Invece, la sorpresa assoluta: mi sono ritrovato dentro lo spogliatoio De Laurentiis che da grande gentiluomo ha fatto i complimenti a me e alla squadra".

Insomma, un legame che le diverse esperienze successive non hanno intaccato e che, anzi, il tempo ha evidentemente rafforzato: quanto fatto alla guida della Fiorentina e del Bologna, il gioco espresso, i risultati raggiunti, la mentalità mostrata, hanno confermato la stima per Italiano da parte di AdL che ora, alle prese con la non facile sostituzione di Antonio Conte, pare aver rotto gli indugi e scelto la nuova guida per il Napoli del centenario.

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