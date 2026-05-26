AdL-Italiano, una storia che parte da una lontana promessa: "Un giorno allenerai il Napoli"

Insomma, un legame che le diverse esperienze successive non hanno intaccato e che, anzi, il tempo ha evidentemente rafforzato: quanto fatto alla guida della Fiorentina e del Bologna, il gioco espresso, i risultati raggiunti, la mentalità mostrata, hanno confermato la stima per Italiano da parte di AdL che ora, alle prese con la non facile sostituzione di Antonio Conte, pare aver rotto gli indugi e scelto la nuova guida per il Napoli del centenario.