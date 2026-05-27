Ederson-Manchester United, ci siamo: quanto incassa l'Atalanta e i dettagli sul contratto

27 Mag 2026 - 13:35
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Il trasferimento di Ederson dall'Atalanta al Manchester United è davvero a un passo. ll centrocampista brasiliano è pronto alla nuova avventura con i Red Devils, che sborseranno 45 milioni di euro e per lui hanno pronto un contratto quinquennale da 5 milioni di euro netti a stagione

Ederson compirà 27 anni a luglio e ha giocato 4 stagioni e mezzo in Italia. I primi 6 mesi alla Salernitana, nell'annata di una miracolosa salvezza, poi all'Atalanta dove ha raccolto 180 presenze complessive, condite da 16 reti. 

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