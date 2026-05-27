Iraola indeciso, il Leverkusen accelera per Felipe Luis

Andoni Iraola è uno dei tecnici più ricercati in questo momento sul mercato. Il basco è in contatto anche con Milan, Crystal Palace e Liverpool. Anche il Bayer Leverkusen era tra i club interessati allo spagnolo salvo poi cambiare obiettivo: Iraola sta temporeggiando per decidere quale sia il passo migliore per il proseguo della sua carriera. E allora i tedeschi hanno deciso di gettarsi a capofitto su Felipe Luis: l'ex terzino di Atletico Madrid e Chelsea è libero dopo l'ultima esperienza al Flamengo, squadra con cui ha vinto Brasileirao e Copa Libertadores.