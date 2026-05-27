Sarri-Lazio è finita, ufficiale la separazione tra tecnico e società

Mancava solo l'ufficialità sulla fine del rapporto tra Maurizio Sarri e la Lazio, ed ora è arrivata. La società biancoceleste ha infatti reso noto di aver "depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l'allenatore Maurizio Sarri e il suo staff". La società, salutando il tecnico sui propri social con un video e la didascalia "grazie di tutto, Comandante", aggiunge di prendere "atto della conclusione del rapporto professionale" formulando "al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auspici per il prosieguo dell'attività professionale".