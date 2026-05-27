Nesta pronto al ritorno in Serie B. Imminente la firma con l'Avellino

La trattativa tra l'Avellino e Nesta è ormai ai dettagli finali. Dopo l'addio di Davide Ballardini, i biancoverdi puntano su un profilo di spessore per puntare al ritorno in Serie A che manca dal 1988. Le parti sono al lavoro per trovare l'accordo definitivo nelle prossime ore. Se tutto dovesse essere definito, l'allenatore che attualmente si trova fuori dal paese per questioni commerciali riguardanti i Mondiali, tornerebbe in Italia la prossima settimana per la firma del contratto e presentazione ai media.