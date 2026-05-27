Nesta pronto al ritorno in Serie B. Imminente la firma con l'Avellino

27 Mag 2026 - 16:31
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La trattativa tra l'Avellino e Nesta è ormai ai dettagli finali. Dopo l'addio di Davide Ballardini, i biancoverdi puntano su un profilo di spessore per puntare al ritorno in Serie A che manca dal 1988. Le parti sono al lavoro per trovare l'accordo definitivo nelle prossime ore. Se tutto dovesse essere definito, l'allenatore che attualmente si trova fuori dal paese per questioni commerciali riguardanti i Mondiali, tornerebbe in Italia la prossima settimana per la firma del contratto e presentazione ai media.

L'accordo riguarderebbe un contratto biennale fino al 2028 con firma e presentazione tra il 3 e il 4 giugno. Inoltre, il tecnico romano si porterebbe dietro gran parte del proprio staff, compreso allenatore in seconda e due match analyst.

Nesta è reduce dall’esperienza in Serie A con il Monza nella stagione 2024/25, conclusasi con la retrocessione dei brianzoli. Per l'allenatore si tratterebbe della quarta esperienza in Serie B dopo aver guidato Perugia, Frosinone e Reggiana.

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