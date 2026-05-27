Venezia, ufficiale l'arrivo di Basic: il comunicato

Primo acquisto per il neopromosso Venezia. È ufficiale l'arrivo del croato Toma Basic, che "ha firmato un accordo fino al termine della stagione 2028/29 con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni". Nato a Zagabria nel 1996, cresce calcisticamente nel settore giovanile dell'NK Zagabria prima di essere acquistato dall'Hajduk Spalato. Nell'estate del 2014 viene ceduto in prestito al Rudes, formazione militante nella seconda divisione croata, con cui debutta tra i professionisti collezionando 25 presenze e 2 reti nella sua prima stagione. Rientrato all'Hajduk Spalato nell'annata successiva, rimane con il club fino al 2018, totalizzando complessivamente 75 presenze, 11 gol e 14 assist. Nell'estate del 2018 si trasferisce al Bordeaux, dove resta fino al 2021. Con la maglia del club francese scende in campo in 82 gare, realizzando 9 reti e 5 assist. Acquistato a titolo definitivo dalla Lazio nel 2021 in biancoceleste disputa due stagioni raccogliendo complessivamente 70 presenze, 2 gol e 2 assist tra Serie A, Coppa Italia, Europa League e Conference League. Nel gennaio 2024 passa in prestito alla Salernitana, con cui conclude la stagione in Serie A scendendo in campo in 15 occasioni. Rientrato alla Lazio nella stagione appena conclusa, colleziona 25 presenze tra campionato e Coppa Italia, realizzando 2 gol e fornendo 3 assist. A livello internazionale, è stato protagonista con la nazionale croata Under 21, prima di esordire con la nazionale maggiore nel novembre 2020 in occasione della sfida contro la Turchia.