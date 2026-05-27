Italiano ha chiesto e ottenuto garanzie: Napoli suo al 99%. Ora palla al Bologna: ecco perché Allegri resiste

Senza se e senza ma. Il contratto che al 99% legherà Vincenzo Italiano al Napoli sarà di due anni più opzione unilaterale da esercitare da parte del club per un terzo anno. Ingaggio da 2,5 milioni più bonus legati anche alla qualificazione alla Champions League. Una proposta che ha convinto l'entourage dell'allenatore del Bologna nell'incontro di martedì a Roma con il presidente De Laurentiis e il ds Manna. Si è parlato anche della definizione della squadra: rientro dei calciatori in prestito come Marianucci, Rafa Marin, Lang e Lucca, tutti bocciati da Conte, valorizzazione della rosa che Italiano avrà a disposizione e budget di mercato per tre o quattro innesti fissato in 50-60 milioni (nel biennio di Conte il Napoli ha speso quasi 300 milioni). Argomenti accettati e condivisi dall'entourage di Italiano. Che ha chiesto garanzie che sia proprio Italiano il prescelto dal Napoli per il dopo Conte. Ricordiamo che tre anni fa Italiano era in corsa per il dopo Spalletti. Alla fine venne scelto Rudi Garcia. Garanzie, qui usiamo il condizionale, che sarebbero state date.



La palla adesso passa al Bologna: giovedì è previsto l'incontro con la dirigenza rossoblù. Italiano ha ancora un anno di contratto: al 99% sarà il nuovo allenatore del Napoli. L'1% è per Allegri che resta ancora in corsa, soprattutto se l'incontro tra il Bologna e Italiano non dovesse concludersi con l'accordo per separarsi. Allegri fino a lunedì era il prescelto del Presidente De Laurentiis tanto che ci risulterebbe che per l'ex allenatore del Milan ci sarebbe un accordo di massima e un'offerta economica piuttosto consistente, sui 5 milioni. Del resto nei confronti di Allegri, che viene considerato un grande gestore, c'è una profonda stima. Nelle ultime ore però c'è stato un cambio di direzione verso Italiano. Se Italiano si libera dal Bologna verrà annunciato dal Napoli entro la fine della settimana. Per questo non escludiamo ancora del tutto la candidatura di Allegri.