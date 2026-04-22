LO SCENARIO

Ecco il piano b di De Laurentiis: Sarri o Mancini se Conte lascia il Napoli

Secondo le indiscrezioni de "Il Mattino" il presidente starebbe già lavorando all'ipotesi di un nuovo allenatore

22 Apr 2026 - 08:56
videovideo

Che il futuro di Conte al Napoli sia tutt'altro che sicuro è ormai un dato di fatto. Al di là della suggestione che lo vorrebbe sulla panchina della Nazionale, sono ancora tanti i nodi da sciogliere. Ci sarà un incontro a fine stagione con il presidente De Laurentiis ma, al momento, è complicato affidarsi a qualsiasi previsione. Anzi, sono tanti, nell'ambiente azzurro, che scommettono su un possibile addio. Un po' per l'allergia dell'allenatore a panchine di lunga durata (il record è di tre anni alla guida della Juventus), un po' perché non è sicuro che le vedute sul progetto futuro possano concordare. 

Ecco perché, secondo "Il Mattino", il presidente si starebbe cautelando. Il suo piano b prevederebbe un grande ritorno, come quello di Sarri o la suggestione Mancini, che sembra ai titoli di coda della sua avventura saudita. C'è anche un'idea che lo spinge verso un nome più giovane, Raffaele Palladino, che ha sempre fatto bene dovunque sia andato e che tornerebbe volentieri nella sua Regione. 

Il "Comandante" ha lasciato ricordi indelebili, sia sul piano del gioco sia su quello dei risultati (è riuscito ad arrivare a 91 punti nel suo terzo anno) e ogni volta che è tornato a Napoli con la Lazio, oltre a fare risultati, è sempre stato accolto con grande affetto. Mancini ha un'esperienza ormai notevolissima, sia a livello nazionale che internazionale, e ha conquistato trofei in Italia, in Inghilterra e con la Nazionale. Palladino sarebbe più una scelta di rottura ma il tecnico, nato tra l'altro a Mugnano di Napoli, da quando ha iniziato a Monza la carriera di allenatore, ha sempre coniugato un gioco piacevole ai risultati. Come ha dimostrato anche a Firenze e a Bergamo.  

Leggi anche

Lukaku, è gelo anche con Conte: a giugno sarà addio, il Napoli spera nel Mondiale

de laurentiis
sarri
mancini

Ultimi video

01:56
Il mercato dell'Inter

Il mercato dell'Inter: se parte Bastoni, già pronto il sostituto

03:48
Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz: si infiamma il mercato dell'Inter

Mercato Inter tra Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz

01:07
Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

00:47
DICH AUSILIO SU MERCATO 20/4 DICH

Ausilio: "Bastoni darà ancora tanto all'Inter. Se lo vogliono, sanno il nostro numero"

06:47
DICH 1TO1 LOCATELLI SU RINNOVO PER SITO 18/4 DICH

Esclusiva Locatelli: "Sono un tifoso della Juventus e questo rinnovo per me è un sogno"

00:46
DICH MAROTTA 2 SU CHIVU - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Marotta: "Chivu miglior allenatore emergente, rinnovo automatico"

00:32
DICH CARNEVALI 2 SU MERCATO - IL FOGLIO A SANSIRO 16/04

Carnevali: "Muharemovic? Lo vogliono in tante"

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

01:20
Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:11
Calciomercato portieri

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:19
Tra Inter e Barcellona

Tra Inter e Barcellona: il futuro di Bastoni

01:06
Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

01:44
Le novità sul caso Lukaku

Le novità sul caso Lukaku: la posizione del Napoli non cambia

01:25
"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

01:56
Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

01:56
Il mercato dell'Inter

Il mercato dell'Inter: se parte Bastoni, già pronto il sostituto

I più visti di Napoli

Lukaku, è gelo anche con Conte: a giugno sarà addio, il Napoli spera nel Mondiale

Simeone nelle gerarchie è dietro a Raspadori e anche al prossimo attaccante che arriverà al posto di Osimhen: è in uscita

Conte fa "pulizia": gli otto giocatori che vuole siano ceduti FOTO

De Bruyne giura amore al Napoli: KdB pronto a rimanere anche senza Conte

De Rossi e Grosso

Conte di nuovo ct? AdL avrebbe le idee chiare: spuntano due nomi a sorpresa

Antonio Conte

Napoli, Conte resta un altro anno? La decisione arriverà dopo il vertice con De Laurentiis

DICH NDOYE POST SVIZZERA GERMANIA DICH

Ndoye: "Inter e Napoli mi cercano? In Premier sto bene ma in futuro chissà..."

Mercato ora per ora
Vedi tutti
22:02
La Roma vuole anticipare Milan e Napoli per Alajbegovic: l'assist lo fa... Pjanic
18:05
Juve, c'è concorrenza per Kolo Muani: minaccia inglese
17:34
Malinovskyi può lasciare il Genoa e volare in Turchia
17:03
Il Pisa ultimo cambia direttore sportivo: fuori Vaira, dentro Gabbanini
16:01
Barcellona, non solo Bastoni: un grande bomber nel mirino dei catalani