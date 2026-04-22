Ecco il piano b di De Laurentiis: Sarri o Mancini se Conte lascia il Napoli

Il "Comandante" ha lasciato ricordi indelebili, sia sul piano del gioco sia su quello dei risultati (è riuscito ad arrivare a 91 punti nel suo terzo anno) e ogni volta che è tornato a Napoli con la Lazio, oltre a fare risultati, è sempre stato accolto con grande affetto. Mancini ha un'esperienza ormai notevolissima, sia a livello nazionale che internazionale, e ha conquistato trofei in Italia, in Inghilterra e con la Nazionale. Palladino sarebbe più una scelta di rottura ma il tecnico, nato tra l'altro a Mugnano di Napoli, da quando ha iniziato a Monza la carriera di allenatore, ha sempre coniugato un gioco piacevole ai risultati. Come ha dimostrato anche a Firenze e a Bergamo.