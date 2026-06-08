Avellino, Alessandro Nesta è il nuovo allenatore

08 Giu 2026 - 21:39
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L'Us Avellino 1912 "è lieta di comunicare di aver affidato l'incarico di allenatore della prima squadra, per la stagione 2026/2027, a mister Alessandro Nesta. Nato a Roma il 19 marzo 1976, ha iniziato la carriera di allenatore a Miami (USA), guidando il club statunitense per 3 stagioni sportive. Il suo percorso da tecnico in Italia inizia nella stagione 2018/2019, in serie B alla guida del Perugia. Poi esperienze in panchina con Frosinone e Reggiana, in serie B, e Monza in serie A. In totale per lui 192 panchine tra serie A, serie B, coppa Italia e playoff di serie B. L'accordo prevede una durata fino al 30 Giugno 2028. Lo staff tecnico di mister Nesta, a partire dal 1 luglio 2026, sarà composto dal viceallenatore Lorenzo Rubinacci, dai collaboratori tecnici Massimo Lo Monaco e Vincenzo Varrica, dal preparatore atletico Luca Morellini, dall'allenatore dei portieri Raffaele Clemente e dal match analyst Federico Soldano. La conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico si terrà mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 10:30, presso la sala stampa dello stadio Partenio - Lombardi".

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