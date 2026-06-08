Monza, Burdisso lascia la carica di direttore sportivo

08 Giu 2026 - 18:49
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"Cara comunità di AC Monza, abbiamo vissuto un anno fantastico. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di tornare in Serie A con una stagione storica. È davvero difficile salutarvi. Lasciare il ruolo di direttore sportivo del Club è una delle decisioni più difficili della mia carriera. Me ne vado per una scelta professionale e di vita: tornare a vivere in Argentina, il mio Paese". Così Nicolás Burdisso saluta il Monsa in una lettere pubblicata sul sito del club, con cui annuncia le sue dimissioni da direttore sportivo. "Me ne vado con il dolore dei saluti, ma con la dolcezza di aver vissuto un anno meraviglioso, concluso come tutti noi desideravamo. Ora inizia un periodo molto importante per questo Club e vi auguro che sia ricco di successi. Vi saluto con grande stima", ha concluso Burdisso.

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