Allegri-Milan, guerra di nervi: De Laurentiis tranquillo ma fissa la dead-line. E con Ibra...

Dall'indiscrezione di martedì scorso di un imminente accordo tra Allegri e il Milan ad oggi, nessun passo avanti ufficiale sul tema risoluzione contrattuale. Anzi, le parti si sarebbero irrigidite. Una guerra di nervi sulla questione buonuscita, in cui il Napoli, diretto interessato, sta alla finestra. Del resto tra il club del presidente De Laurentiis e l'ex allenatore rossonero c'è un contratto pronto che deve essere soltanto rifinito nei dettagli e firmato. "Ancora oggi il Napoli non ha un allenatore e se anche lo avesse non potrebbe annunciarlo. Posso presentare l’allenatore quando i regolamenti me lo concedono, io non sono uno che va fuori dalle regole”. Così il presidente l'altro ieri alla presentazione dei ritiri estivi. Come a dire, finché Allegri non si libera dal Milan non si può annunciare.