PANCHINA NAPOLI

Allegri-Milan, guerra di nervi: De Laurentiis tranquillo ma fissa la dead-line. E con Ibra...

Il patron azzurro convinto che la situazione si risolverà a breve. Nel caso...

di Carlo Landoni
06 Giu 2026 - 13:06
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Dall'indiscrezione di martedì scorso di un imminente accordo tra Allegri e il Milan ad oggi, nessun passo avanti ufficiale sul tema risoluzione contrattuale. Anzi, le parti si sarebbero irrigidite. Una guerra di nervi sulla questione buonuscita, in cui il Napoli, diretto interessato, sta alla finestra. Del resto tra il club del presidente De Laurentiis e l'ex allenatore rossonero c'è un contratto pronto che deve essere soltanto rifinito nei dettagli e firmato. "Ancora oggi il Napoli non ha un allenatore e se anche lo avesse non potrebbe annunciarlo. Posso presentare l’allenatore quando i regolamenti me lo concedono, io non sono uno che va fuori dalle regole”. Così il presidente l'altro ieri alla presentazione dei ritiri estivi. Come a dire, finché Allegri non si libera dal Milan non si può annunciare.

Una situazione strana, ma che il Napoli al momento vive con una certa tranquillità, convinto che la guerra Milan - Allegri si concluderà in tempi ragionevoli. Quando? Difficile dare una deadline precisa, quando di mezzo ci sono questioni burocratiche e rapporti tesi tra le parti. Le dichiarazioni di giovedì sera di Giovanni Branchini, procuratore di Allegri, ("Non abbiamo alcun contatto con il Milan per la risoluzione"), sono considerate come il gioco delle parti e non spaventano il Napoli, ma secondo indiscrezioni che abbiamo raccolto se entro 7-10 giorni la telenovela Milan Allegri non dovesse trovare soluzioni allora comincerebbero a scattare i primi alert nell'ambiente Napoli.

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Il presidente De Laurentiis si trova negli Stati Uniti e ci resterà fino alla fine del mese. Osserva con attenzione, in contatto continuo con il ds Manna. Anche Ibrahimovic è atteso negli Stati Uniti per una collaborazione con l'emittente Fox Sports. Se la questione Allegri non dovesse sbloccarsi, si potrebbe pensare a un contatto Adl-Ibra in terra americana?

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