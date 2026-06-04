De Laurentiis (non) annuncia Allegri: "Ci sono delle regole. De Bruyne e Lukaku via? Il mondo è pieno di calciatori"

De Laurentiis ha parlato anche di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, protagonisti nei giorni scorsi di dichiarazioni che hanno fatto discutere. "Hanno fatto delle affermazioni che possono essere accettabili o contestabili, dipende dai punti di vista. Vedremo quando ci metteremo a lavorare cosa avranno da dire, quando si lavora si dimostra lo stato fisico e mentale". Il presidente del Napoli ha aggiunto: "Vedremo l'allenatore nuovo cosa ne penserà, poi se dovranno andar via andranno via. Qual è il problema, è pieno di calciatori nel mondo". Nei giorni scorsi l'ex Manchester City si era detto "felice" dell'addio di Conte, mentre l'attaccante ha affermato di "non essere il tipo che chiede di andarsene" e che "il mio amore per il Napoli è intatto".