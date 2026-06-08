Ufficiale: Pietro Accardi nuovo diesse del Cagliari

08 Giu 2026 - 20:13
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Pietro Accardi è il nuovo direttore sportivo del Cagliari: sostituisce Guido Angelozzi e si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2029. Lo ha annunciato il club dal suo sito internet. Nato a Palermo, 43 anni, da calciatore ha totalizzato oltre 250 presenze tra i professionisti con le maglie di Marsala, Palermo, Sampdoria, Brescia ed Empoli. Dopo il ritiro, ha cominciato a Empoli la sua carriera dirigenziale: inizialmente come team manager, poi nel 2016 - ad appena 34 anni - in qualità di diesse, sino all'estate 2024. Nella stagione 2024/25 ha svolto l'incarico di direttore tecnico della Sampdoria.

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