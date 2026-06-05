TEMPI LUNGHI

Allegri-Napoli, le parole dell'agente di Max 'spaventano' gli azzurri: "Aspettiamo il Milan, è un loro tesserato"

La sensazione è che si andrà per le lunghe: il tecnico toscano deve ancora risolvere il suo contratto con il Milan che è senza dirigenti

05 Giu 2026 - 12:09
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Per vedere Max Allegri sulla panchina del Napoli manca ancora qualcosa in più di un semplice annuncio. Anzi, stando a quanto svelato dall'agente del toscano la prossima mossa deve farla il Milan che lo ha esonerato alla fine del campionato dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League. "Lui è un tesserato del Milan e al momento non c'è stato alcun contatto con il club - ha detto Giovanni Branchini in un'intervista concessa a Sportitalia -. Devono comunicarci le loro intenzioni, Max ha un contratto per un'altra stagione e fino a prova contraria è legato al Milan. Vedremo se ci saranno accordi diversi in futuro".

Parole che hanno spaventato i tifosi del Napoli, considerando soprattutto che la dirigenza del club rossonero è stata praticamente azzerata e non si vedono novità rilevanti all'orizzonte. I tempi per l'approdo di Allegri sulla panchina azzurra quindi sono lunghi e lo sa anche De Laurentiis: "Quando sarà possibile annunceremo il nuovo tecnico. Oggi il Napoli non ha ancora l'allenatore, ma anche se ce l'avesse non potrebbe annunciarlo. Potrò farlo quando i regolamenti me lo concedono, io non sono uno che va fuori dalle regole". Allegri ha già l'accordo con De Laurentiis per un contratto biennale.

Leggi anche

Napoli, De Laurentiis (non) annuncia Allegri: "Ci sono delle regole. De Bruyne e Lukaku via? Il mondo è pieno di calciatori"

 

napoli
allegri
milan
giovanni branchini

Ultimi video

02:53
DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

01:58
Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

01:27
Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

02:39
Callegari: "Ecco perché la Juventus dovrebbe prendere Sorloth"

Callegari: "Ecco perché la Juventus dovrebbe prendere Sorloth"

01:36
Ndicka uomo mercato

Ndicka uomo mercato

02:38
Vlahovic odi et amo

Vlahovic odi et amo

00:15
13 MCH USCITA VLAHOVIC DALLA CONTINASSA 3/6 MCH

Vlahovic esce dalla Continassa: sono le ultime immagini da giocatore della Juve

00:16
CLIP DUMFRIES ULTIME IMMAGINI ALL'INTER IN BIANCO 18/05 SRV

Dumfries-Real? Alla cena scudetto era già vestito ‘di bianco”: immagini esclusive

01:35
Raimondi: "Napoli, ecco cosa serve per Rabiot"

Raimondi: "Napoli, ecco cosa serve per Rabiot"

01:16
Il Bologna ufficializza Tedesco, una super offerta pronta per Conte

Il Bologna ufficializza Tedesco, una super offerta pronta per Conte

01:42
Milan, il futuro a un bivio: o arriva Rangnick oppure...

Milan, il futuro a un bivio: o arriva Rangnick oppure...

01:22
Inter, doppio colpaccio in difesa: i nomi

Inter, doppio colpaccio in difesa: i nomi

01:59
Dal futuro di Nico Paz a quello di Osimhen: quali saranno i volti della prossima Serie A?

Quali saranno i volti della prossima Serie A?

00:57
Napoli, a che punto siamo con Rabiot?

Napoli, a che punto siamo con Rabiot?

00:34
DICH ALAJBEGOVIC 30/5 DICH

Alajbegovic apre alla Serie A: "È un campionato che mi piace, sarei pronto"

02:53
DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

I più visti di Napoli

Napoli, De Laurentiis (non) annuncia Allegri: "Ci sono delle regole. De Bruyne e Lukaku via? Il mondo è pieno di calciatori"

Vlahovic e Allegri

Vlahovic-Napoli, sondaggio e retromarcia: richieste folli, gli azzurri si chiamano fuori

Napoli, a che punto siamo con Rabiot?

Napoli, a che punto siamo con Rabiot?

Napoli, per sempre McTominay: proposto rinnovo da top. E Allegri sogna la coppia con Rabiot

Il Napoli aspetta Allegri: i tempi di De Laurentiis e i dettagli del contratto, con premio scudetto

Allegri valuta la causa al Milan e pensa di rubargli Rabiot: sarà un Napoli nuovo di zecca

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:13
Real Madrid, Riquelme insiste su Haaland: "Accordo in cantiere dal 2021"
Lobotka (Napoli) - 26 milioni
11:00
Juventus forte su Lobotka: Spalletti chiama, il Napoli fa il prezzo
Ralf Rangnick
10:30
Rangnick ha fretta e mette l'ultimatum: cosa ha chiesto al Milan
Vincenzo Italiano
10:00
Besiktas, arriva Vincenzo Italiano e pesca subito dalla Serie A
Kim
09:12
La Juve cerca l'erede di Bremer: sfida a due tra Bundesliga e Liga