Allegri-Napoli, le parole dell'agente di Max 'spaventano' gli azzurri: "Aspettiamo il Milan, è un loro tesserato"

Per vedere Max Allegri sulla panchina del Napoli manca ancora qualcosa in più di un semplice annuncio. Anzi, stando a quanto svelato dall'agente del toscano la prossima mossa deve farla il Milan che lo ha esonerato alla fine del campionato dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League. "Lui è un tesserato del Milan e al momento non c'è stato alcun contatto con il club - ha detto Giovanni Branchini in un'intervista concessa a Sportitalia -. Devono comunicarci le loro intenzioni, Max ha un contratto per un'altra stagione e fino a prova contraria è legato al Milan. Vedremo se ci saranno accordi diversi in futuro".