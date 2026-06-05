Allegri-Napoli, le parole dell'agente di Max 'spaventano' gli azzurri: "Aspettiamo il Milan, è un loro tesserato"
La sensazione è che si andrà per le lunghe: il tecnico toscano deve ancora risolvere il suo contratto con il Milan che è senza dirigenti
Per vedere Max Allegri sulla panchina del Napoli manca ancora qualcosa in più di un semplice annuncio. Anzi, stando a quanto svelato dall'agente del toscano la prossima mossa deve farla il Milan che lo ha esonerato alla fine del campionato dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League. "Lui è un tesserato del Milan e al momento non c'è stato alcun contatto con il club - ha detto Giovanni Branchini in un'intervista concessa a Sportitalia -. Devono comunicarci le loro intenzioni, Max ha un contratto per un'altra stagione e fino a prova contraria è legato al Milan. Vedremo se ci saranno accordi diversi in futuro".
Parole che hanno spaventato i tifosi del Napoli, considerando soprattutto che la dirigenza del club rossonero è stata praticamente azzerata e non si vedono novità rilevanti all'orizzonte. I tempi per l'approdo di Allegri sulla panchina azzurra quindi sono lunghi e lo sa anche De Laurentiis: "Quando sarà possibile annunceremo il nuovo tecnico. Oggi il Napoli non ha ancora l'allenatore, ma anche se ce l'avesse non potrebbe annunciarlo. Potrò farlo quando i regolamenti me lo concedono, io non sono uno che va fuori dalle regole". Allegri ha già l'accordo con De Laurentiis per un contratto biennale.