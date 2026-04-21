NAPOLI

Lukaku, è gelo anche con Conte: a giugno sarà addio, il Napoli spera nel Mondiale

Gli azzurri puntano a risparmiare gli 8,5 milioni di euro dell'ultimo anno previsto dal contratto 

21 Apr 2026 - 10:23
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La toccata e fuga di Romelu Lukaku a Napoli non ha risolto il problema in casa azzurra. La tensione resta e molto probabilmente Big Rom verrà multato. A far notizia è stato il mancato incontro di ieri tra l'attaccante e il suo mentore Antonio Conte: qualcosa tra i due sembra essersi rotto definitivamente. Nessun saluto nemmeno con lo staff e con la squadra. Lukaku ha la testa solo al Mondiale, la giusta vetrina per mettersi in mostra in vista dell'estate.

La storia tra l'ex Inter e il Napoli infatti, sembra essere giunta al capolinea: secondo La Repubblica le strade non torneranno a unirsi dopo l'attesa manifestazione in Usa, Canada, Messico. A giugno, scrive quotidiano la separazione diventerà divorzio, con il ds Manna che spera in delle belle prestazione di Lukaku col suo Belgio per rendere la sua cessione più semplice. L'unico vero nodo, sottolinea Il Mattino, è l'ultimo anno di contratto che lega il 32enne al Napoli. In ballo ci sono ben 8,5 milioni di euro, una cifra pesante che De Laurentiis si terrebbe volentieri in tasca. L'addio è già scritto, il Napoli spera in un aiuto dal Mondiale per salutare definitivamente Lukaku.

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