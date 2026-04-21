Lukaku, è gelo anche con Conte: a giugno sarà addio, il Napoli spera nel Mondiale

La toccata e fuga di Romelu Lukaku a Napoli non ha risolto il problema in casa azzurra. La tensione resta e molto probabilmente Big Rom verrà multato. A far notizia è stato il mancato incontro di ieri tra l'attaccante e il suo mentore Antonio Conte: qualcosa tra i due sembra essersi rotto definitivamente. Nessun saluto nemmeno con lo staff e con la squadra. Lukaku ha la testa solo al Mondiale, la giusta vetrina per mettersi in mostra in vista dell'estate.