De Bruyne-Napoli, addio già a gennaio? Contatti col Psv. Il belga non chiude al Psv: "Vedremo cosa accadrà"

Il Psv sogna un colpo ad effetto: Kevin De Bruyne. Secondo quanto filtra dall'Olanda, il club di Eindhoven avrebbe messo nel mirino KDB già per gennaio. Per il quotidiano De Telegraaf ci sarebbero già stati i primi contatti tra l'entourage di KDB che non avrebbe chiuso a un trasferimento nella prossima finestra. Un'ulteriore conferma che l'amore tra il belga e Napoli non è mai davvero scattato: arrivato un anno e mezzo fa, l'avventura di De Bruyne potrebbe già essere giunta ai titoli di coda. "Mi sono alzato e ho ricevuto molti messaggi. Ho giocato bene per un'intera stagione, secondo il mio modo di pensare. Sono felice di essere in forma, di poter giocare tutte quelle partite. Vedremo cosa accadrà", ha detto De Bruyne dopo la vittoria del suo Belgio contro la Turchia in Nations League.
Il Napoli infatti non intende alzare barricate per il numero 11: se De Bruyne dovesse chiedere di cambiare aria, verrà accontentato. Anche perché l'ex City era approdato a parametro zero, dettaglio che permetterebbe a Manna e De Laurentiis di lasciarlo partire anche senza un conguaglio economico da parte del Psv anche se il contratto scadrebbe nel 2027 con opzione per un'ulteriore stagione.
Il Napoli risparmierebbe l'ingaggio del calciatore, circa 6 milioni netti (con un addio nel prossimo mercato sarebbero quasi 7 milioni lordi di risparmio), e risolverebbe un "problema" di spogliatoio: non è un mistero che KDB non abbia legato particolarmente con squadra, ambiente e città. E la lite in mezzo al campo con Lucca a Oporto potrebbe aver segnato la rottura definitiva con il gruppo.
Il PSV, del resto, non sarebbe nuovo a operazioni del genere: da Ivan Perisic a Mario Gotze, gli olandesi quando si tratta di talento non stanno troppo a guardare la carta d’identità. In più, senza Veerman e Saibari, finiti rispettivamente a Dortmund e Bayern, la trequarti di Peter Bosz è sguarnita: De Bruyne al Philips Stadion potrebbe tornare a calcare le zolle sulla trequarti che tanto ama. La palla passa dunque a Kevin: riconquistarsi Napoli e il Napoli o lasciarlo andare per cercare fortuna in Olanda.