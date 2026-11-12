De Bruyne-Napoli, addio già a gennaio? Contatti col Psv. Il belga non chiude al Psv: "Vedremo cosa accadrà"

Il Psv sogna un colpo ad effetto: Kevin De Bruyne. Secondo quanto filtra dall'Olanda, il club di Eindhoven avrebbe messo nel mirino KDB già per gennaio. Per il quotidiano De Telegraaf ci sarebbero già stati i primi contatti tra l'entourage di KDB che non avrebbe chiuso a un trasferimento nella prossima finestra. Un'ulteriore conferma che l'amore tra il belga e Napoli non è mai davvero scattato: arrivato un anno e mezzo fa, l'avventura di De Bruyne potrebbe già essere giunta ai titoli di coda. "Mi sono alzato e ho ricevuto molti messaggi. Ho giocato bene per un'intera stagione, secondo il mio modo di pensare. Sono felice di essere in forma, di poter giocare tutte quelle partite. Vedremo cosa accadrà", ha detto De Bruyne dopo la vittoria del suo Belgio contro la Turchia in Nations League.