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Da sconosciuti a re dei bomber: Raimondo e Varela sorprendono la Serie A, Juve e Napoli osservano

All'alba dell'ottava giornata l'italiano e il portoghese in testa alla classifica cannonieri. Bianconeri e azzurri li seguono con attenzione in vista di gennaio

23 Ott 2026 - 22:52
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Lautaro Martinez o Donyell Malen? No, all'alba dell'ottava giornata, con buona pace dei (pochi) campioni che militano nel nostro campionato, i capocannonieri della Serie A sono Antonio Rimondo e Gustavo Varela. Il portoghese, protagonista nell'anticipo del venerdì con il suo Monza, ha raggiunto l'italiano che sta facendo le fortune del Frosinone a quota 7 gol. Un rendimento straordinario per due ragazzi, rispettivamente classe 2004 e 2005, che al loro primo campionato di A stanno facendo meglio di tanti campioni affermati. 

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Numeri da record

 I numeri di Raimondo in questo avvio di stagione sono impressionanti: due doppiette e una tripletta in 7 giornate. Un rendimento che lo mette a livello dei migliori al mondo. Solo due giocatori nei top5 campionati europei hanno già messo a referto almeno 3 marcature multiple: si tratta dei due fenomeni del Barcellona, Lamine Yamal e Raphinha. Guardando alla storia della Serie A, l'ultimo a trovare la rete con questa frequenza a questo punto del campionato era stato Zlatan Ibrahimovic con tre doppiette. Quelli di Varela non sono da meno. L'ex Benfica è andata segno in 5 delle 7 partite in cui ha giocato (contro il Parma è rimasto seduto per un problema agli adduttori), diventando a 21 anni e 266 giorni il quarto più giovane di sempre con 7 gol nelle prime 7 presenze in A. 

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Juve e Napoli li seguono

 Prestazioni e numeri che, inevitabilmente, non sono passati inosservati. Raimondo, di cui il cartellino è di proprietà del Bologna, è finito nella shortlist di Luciano Spalletti, ancora alla ricerca di un centravanti per la sua Juventus nonostante gli arrivi di Kolo Muani e Woltemade. Il contratto del classe 2004 scade nel 2028: un orizzonte non così rassicurante per i rossoblù che, a meno di un rinnovo nei prossimi mesi, potrebbero cedere alla corte bianconera già a gennaio.
Varela invece sarebbe entrato nel mirino del Napoli. Lucca continua a non convincere, per questo non è da escludere un possibile avvicendamento tra i due: fuori l'italiano, dentro il portoghese. Acquistato per 2,5 milioni in estate, il valore di Varela si è già almeno decuplicato. Il Napoli però se vorrà assicurarsi il gioiellino dei brianzoli dovrà essere bravo a bruciare la concorrenza: il Benfica, suo ex club, ha mantenuto la possibilità di pareggiare tutte le offerte che arriveranno a Monza per il classe 2005. Giovani e talentuosi: Raimondo e Varela sembrano già pronti al salto in una big. 

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