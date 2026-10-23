Da sconosciuti a re dei bomber: Raimondo e Varela sorprendono la Serie A, Juve e Napoli osservano

Prestazioni e numeri che, inevitabilmente, non sono passati inosservati. Raimondo, di cui il cartellino è di proprietà del Bologna, è finito nella shortlist di Luciano Spalletti, ancora alla ricerca di un centravanti per la sua Juventus nonostante gli arrivi di Kolo Muani e Woltemade. Il contratto del classe 2004 scade nel 2028: un orizzonte non così rassicurante per i rossoblù che, a meno di un rinnovo nei prossimi mesi, potrebbero cedere alla corte bianconera già a gennaio.

Varela invece sarebbe entrato nel mirino del Napoli. Lucca continua a non convincere, per questo non è da escludere un possibile avvicendamento tra i due: fuori l'italiano, dentro il portoghese. Acquistato per 2,5 milioni in estate, il valore di Varela si è già almeno decuplicato. Il Napoli però se vorrà assicurarsi il gioiellino dei brianzoli dovrà essere bravo a bruciare la concorrenza: il Benfica, suo ex club, ha mantenuto la possibilità di pareggiare tutte le offerte che arriveranno a Monza per il classe 2005. Giovani e talentuosi: Raimondo e Varela sembrano già pronti al salto in una big.