Palace, ufficiale l'esonero di Sage. Torna a Lens?

Salta un allenatore anche in Premier League. La pausa è fatale a Pierre Sage, ormai ex allenatore del Crystal Palace. Decisiva la settima sconfitta in dieci partite maturata nel weekend contro il Liverpool. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Crystal Palace Football Club conferma che Pierre Sage ha lasciato il ruolo di allenatore. Anche tre membri dello staff tecnico di Pierre – Jamal Alioui, Damien Della Santa e Sandy Guichard – hanno lasciato il club. Il club desidera esprimere pubblicamente la propria gratitudine a Pierre e al suo staff per l’impegno profuso durante la loro permanenza nel sud di Londra e augura loro ogni bene per il futuro. A tempo debito verranno forniti aggiornamenti sul processo di nomina del nuovo allenatore".