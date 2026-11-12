Palace, ufficiale l'esonero di Sage. Torna a Lens?

12 Nov 2026 - 15:25
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Salta un allenatore anche in Premier League. La pausa è fatale a Pierre Sage, ormai ex allenatore del Crystal Palace. Decisiva la settima sconfitta in dieci partite maturata nel weekend contro il Liverpool. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Crystal Palace Football Club conferma che Pierre Sage ha lasciato il ruolo di allenatore. Anche tre membri dello staff tecnico di Pierre – Jamal Alioui, Damien Della Santa e Sandy Guichard – hanno lasciato il club. Il club desidera esprimere pubblicamente la propria gratitudine a Pierre e al suo staff per l’impegno profuso durante la loro permanenza nel sud di Londra e augura loro ogni bene per il futuro. A tempo debito verranno forniti aggiornamenti sul processo di nomina del nuovo allenatore".

Per Sage ora potrebbe prospettarsi un clamoroso ritorno al Lens, squadra che aveva lasciato in estate proprio per sostituire Glasner sulla panchina del Palace. Con i francesi, nella passata stagione, aveva vinto il premio come miglior allenatore della Ligue One e conquistato un posto in Champions League. 

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