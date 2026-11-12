Lens: ufficiale l'esonero del tecnico Yannick Cahuzac

Il Lens ha ufficializzato l'esonero del suo allenatore Yannick Cahuzac, "sollevato dall'incarico alla guida della prima squadra" a poco più di una settimana da una storica disfatta in Champions League. "Chiamato ad assumersi questa responsabilità senza una scadenza prefissata, Yannick Cahuzac ha affiancato il gruppo professionistico durante un periodo di transizione, mettendo tutta la sua energia e il suo impegno al servizio del Racing", ha sottolineato il RC Lens in un comunicato diffuso giovedì.Tuttavia, l'allenatore esordiente - che non aveva mai ricoperto il ruolo di primo tecnico - ha vinto solo tre delle nove partite in cui è stato alla guida, restando a zero punti nei tre incontri di Champions League. Soprattutto, non è riuscito a superare l'umiliazione subita dal Lens in casa contro il Como (9-1) all'inizio di novembre, seguita da una terza sconfitta consecutiva, domenica in campionato contro il Marsiglia (2-1), arrivata a una settimana dal ko nel derby contro il Lilla (1-0).