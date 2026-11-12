La rivelazione dell'ex: "Haaland la faccia da Real ma andrà altrove"

La sentenza sul Manchester City, accusato di aver violato in 114 occasioni su 115 le regole del Fair Play finanziario della Premier League, è attesa per il prossimo mese di gennaio e potrebbe aprire scenari clamorosi per il futuro delle stelle del club, tra cui Erling Haaland.
L'eventualità di una sanzione pesante come la retrocessione in Championship renderebbe infatti quasi impossibile la permanenza dell'attaccante norvegese, un profilo che farebbe gola ai top club europei anche in caso di semplice esclusione dalla Champions League.
Nonostante i crescenti rumors alimentati dai media inglesi - con l'ex nazionale Paul Scholes che nel podcast The Good, The Bad & The Football si è sbilanciato ipotizzando una futura destinazione ("Ha la faccia da Real Madrid, ma andrà al Barça") - l'entourage del calciatore preferisce non sbilanciarsi.