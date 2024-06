Theo Hernandez: "Resto al Milan? Vedremo più avanti"

francia

Il difensore parla dal ritiro della Francia: "Al momento concentrato sull'Europeo, poi vedremo"

Lunedì il debutto della Francia a Euro 2024 contro l'Austria ma per Theo Hernandez c'è da rispondere pure alle domande sul futuro: "Ora sono concentrato sull'Europeo, se resterò o meno al Milan lo vedremo più avanti". Una frase che non lascia tranquilli i rossoneri, una frase che in qualche modo l'esterno ribadisce poco dopo quando gli viene chiesto se pensa a un ritorno in Spagna: "Al momento non ci penso ancora".

Solo un paio di giorni fa Zlatan Ibrahimovic, presentando il nuovo corso Milan con Fonseca, aveva detto: "Maignan, Theo Hernandez e Leao restano con noi. Hanno un contratto e sono felici. Non abbiamo bisogno di vendere, non serve un domino effect". Da settimane ormai si rincorrono le voci di un interessamento del Bayern Monaco per il 26enne difensore, che con i rossoneri (di cui è, tra l'altro, vice-capitano) ha un contratto fino al 2026. Addirittura Marca aveva dato per fatto l'affare, con Theo che avrebbe sostituito Davies in direzione Real.

Dal ritiro della Francia il classe 1997 ha anche chiuso la questione Dumfries, con cui c'erano stati screzi nel derby del 22 aprile che aveva regalato lo scudetto all'Inter: "Nella seconda giornata del girone affronteremo l'Olanda? Resterò calmo, ciò che è successo è successo. Se lo incrociassi in campo, lo saluterei senza problemi".

