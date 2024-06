Juve-Milan, mercato incrociato: dopo Zirkzee tocca a Fofana

Sembra un gioco di specchi, in realtà è la banale necessità, comune, di rattoppare le rispettive rose con giocatori dal costo contenuto e dalla qualità assicurata. Così, scrive Pedullà, dopo Zirkzee, per il quale Giuntoli aveva fatto una chiacchierata con l'agente Kia Joorabchian, la Juve adesso sfida il Milan per un altro giocatore, quel Fofana che tanto piace a Moncada. Per il momento siamo a livello di sondaggio, ma i bianconeri, da qualche settimana, incrociano volentieri gli obiettivi di mercato con i rossoneri. Nel caso specifico, il centrocampista del Monaco andrebbe a colmare una lacuna in mezzo al campo in due rose che qualcosa, lì in mezzo, devono aggiungere per forza. Così, mentre ha in mano Douglas Luiz - affare in chiusura - e lavora con l'Atalanta per Koopmeiners, Giuntoli non sottovaluta piste alternative. Tanto più che Fofana, che ha estimatori sia in Francia che in Inghilterra, costa solamente 15 milioni.