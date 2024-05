Milan, Theo Hernandez ai saluti? Dalla Spagna sono certi dell'accordo col Bayern Monaco

SIRENE TEDESCHE

Il francese, indiziato numero uno a lasciare i rossoneri in estate, potrebbe accasarsi in Baviera anche se Alphonso Davies non dovesse andare al Real Madrid

© Getty Images Theo Hernandez sarebbe pronto a lasciare il Milan per partire alla volta della Germania, direzione Bayern Monaco. Ne sono certi in Spagna, con Marca che apre all'addio del francese ai rossoneri per approdare in Baviera, dove il fratello Lucas ha giocato dal 2019 al 2023 prima di passare al Psg. Operazione che, sottolinea il quotidiano spagnolo, non è legata all'eventuale cessione di Alphonso Davies al Real Madrid, con i due terzini che potrebbero essere a disposizione e arruolabili per il prossimo tecnico del Bayern che succederà a Tuchel.

Marca, infatti, sottolinea che anche se non dovesse andare in porto la trattativa tra i Blancos e i bavaresi non ci sarebbe alcun ostacolo nell'arrivo del francese. Il canadese, in scadenza nel 2025, avrebbe trovato già l'accodo col Real Madrid, ma da Monaco è arrivata la richiesta di 50 milioni, mentre da Madrid l'offerta massima è di 25. Vedi anche Milan Dalla Spagna: il Milan può sacrificare Hernandez, il Bayern ha il "sì" di Theo

Alla finestra resta Theo Hernandez, principale indiziato nel dare l'addio a Milanello al termine della stagione. Il quotidiano spagnolo è certo dell'operazione, tanto da porre al prossimo tecnico del Bayern la fatidica domanda: chi tra Hernandez e Davies a sinistra? Chiunque sederà sulla panchina dell'Allianz Arena avrà a disposizione due dei terzini più forti al mondo e i dubbi sulla formazione da schierare potrebbero essere parecchi. L'unico a togliere dall'eventuale imbarazzo l'allenatore potrebbe essere il canadese, ma tutto dipende dal Real Madrid.