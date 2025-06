Tammy Abraham sarà un calciatore del Besiktas. Ormai non ci sono più dubbi: l'attaccante inglese lascia la Roma in direzione Istanbul con la formula di un prestito oneroso a 2 milioni con obbligo di riscatto a 13. Abraham, che nella passata stagione ha giocato al Milan, tra poche ore si imbarcherà su un volo che dal Messico lo porterà fino in Turchia per mettere la firma su un quadriennale da 4 milioni.