Milan, dilemma Pulisic: Cardinale vuole blindarlo, lui tentenna e mette il rinnovo in stand-by

Per questo Cardinale avrebbe già fatto sapere al calciatore di essere pronto a blindarlo. Pulisic ha un contratto in scadenza nel 2027 ma i rossoneri vantano un'opzione unilaterale per prolungarlo di un altro anno. Il rinnovo dunque non è urgente ma sarebbe una mossa per mettere Chris al centro del Milan. Anche a livello economico: attualmente Pulisic guadagna meno di Leao e Nkunku, due giocatori che hanno reso meno dello statunitense. Amorim nella prima conferenza stampa ha già fatto capire di contare su di lui: "Vogliamo vincere facendo un calcio offensivo. Penso che sia perfetto per il mio modo di intendere calcio. Soprattutto qui in Italia, dove a volte le squadre difendono così bene che si crea poco spazio tra le linee. Lui è un giocatore che può fare la differenza nello stretto".