MANOVRE ROSSONERE

Milan, dilemma Pulisic: Cardinale vuole blindarlo, lui tentenna e mette il rinnovo in stand-by

Cardinale lo vuole simbolo del nuovo progetto, Chris frena: vuole rassicurazioni sulle ambizioni future del Diavolo. Fondamentale il ritorno in Champions League

14 Lug 2026 - 18:42
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Un nuovo Milan sta prendendo forma. Dopo una stagione deludente Gerry Cardinale ha deciso di stravolgere il Diavolo: prima rivoluzionando la parte dirigenziale, ora quella di campo sul mercato. Scelto Ruben Amorim e acquistati Gonçalo Ramos e Mario Gila, la sensazione è che la metamorfosi del Milan sia appena cominciata: altri giocatori arriveranno, alcuni partiranno. In questa casella, nell'idea di Cardinale, non rientra Christian Pulisic. Gerry vorrebbe confermarlo: capitano della nazionale statunitense, Capitan America oltre che un giocatore decisivo in Serie A sarebbe anche un simbolo. 

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Cardinale punta su Pulisic

 Per questo Cardinale avrebbe già fatto sapere al calciatore di essere pronto a blindarlo. Pulisic ha un contratto in scadenza nel 2027 ma i rossoneri vantano un'opzione unilaterale per prolungarlo di un altro anno. Il rinnovo dunque non è urgente ma sarebbe una mossa per mettere Chris al centro del Milan. Anche a livello economico: attualmente Pulisic guadagna meno di Leao e Nkunku, due giocatori che hanno reso meno dello statunitense. Amorim nella prima conferenza stampa ha già fatto capire di contare su di lui: "Vogliamo vincere facendo un calcio offensivo. Penso che sia perfetto per il mio modo di intendere calcio. Soprattutto qui in Italia, dove a volte le squadre difendono così bene che si crea poco spazio tra le linee. Lui è un giocatore che può fare la differenza nello stretto". 

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Chris temporeggia

 Pulisic a settembre compirà 28 anni e quindi il prossimo sarà, presumibilmente, l'ultimo grande contratto della sua carriera. Per questo sta riflettendo con attenzione: secondo quanto riporta il The Athletic, l'americano avrebbe messo in stand-by il rinnovo col Milan. Prima di legarsi ai rossoneri Pulisic vuole capire l'evoluzione del nuovo progetto iniziato con Amorim. Da quando è sbarcato a Milano, nell'estate 2023, ha già visto cambiare quattro allenatori e questo è il secondo anno consecutivo senza Champions League. Competizione imprescindibile per il classe '98: tra Dortmund e Chelsea non aveva mai bucato la qualificazione alla massima competizione europea. 

No alla MLS

 La voglia di tornare a giocare la Champions ha di fatto escluso la possibilità di un trasferimento in MLS: il New York City aveva provato a tentarlo con un quinquennale da 10 milioni all'anno ma per Chris non è ancora arrivato il momento di tornare a casa. Diverso sarebbe se l'offerta arrivasse da qualche big europea: Pulisic, davanti a un corposo aumento di stipendio e la prospettiva di giocare in Europa con continuità, potrebbe tentennare. Ora però il primo pensiero sarà recuperare dalla microfrattura del perone che lo terrà ai box tra le 3 e le 6 settimane. Solo allora Chris potrà valutare il nuovo corso rossonero e prendere una decisione definitiva. 

I migliori giocatori in scadenza nel 2027: da Foden e Vinicius a Van Dijk

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