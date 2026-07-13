Milan, i tormenti di Leao e la mano di Mendes: dove finirà Rafa?

Un altro agente di primissima fascia, Jorge Mendes, proverà invece a dare una mano al Milan per fare cassa con Leao. Non è l'agente di Rafa, ma tra Amorim, di cui cura gli interessi, e Gonçalo Ramos, si sta dando molto da fare nella costruzione della squadra per questa stagione. E i buoni contatti non gli mancano di certo. Contatti che per Leao potrebbero essere fondamentali, dato che anche lui, sia pure in maniera differente, non sta attraversando il momento migliore della sua carriera e non ha certo la fila fuori dalla porta. Non bussano, ad esempio, squadre di Premier o Liga, destinazioni che Leao considera alla sua altezza. Il Barcellona si è fermato a un contatto esplorativo, United e Tottenham non sono andati molto oltre. Per età, contratto e valore assoluto, i 50-60 milioni richiesti dal Milan sono anche una cifra adeguata, ma Rafa resta una scommessa: se decide di giocare è praticamente immarcabile, se è in una delle sue giornate "gigione" non ti accorgi nemmeno della sua presenza in campo. E per quei soldi, va da sé, diventa una scommessa rischiosa.