MANOVRE ROSSONERE

Milan, i tormenti di Leao e la mano di Mendes: dove finirà Rafa?

Il portoghese vorrebbe Premier o Liga, ma non ha offerte. Il super agente può dargli una mano, ma c'è l'Arabia all'orizzonte...

13 Lug 2026 - 08:47
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Non ci sono più i raduni di una volta, con le stelle da presentare a un popolo in visibilio. Il Milan si ritrova oggi con molti ragazzini e nessun volto nuovo, fatto salvo Gila, per provare a ricominciare una stagione che oggi è del tutto indecifrabile. E d'altronde, con il mercato agli albori, trattasi di rosa in grande evoluzione. Tra entrate che ancora non si conoscono e giocatori pronti a svuotare l'armadietto di Milanello senza sapere bene dove andare. In questo senso i due nomi più in voga sono Rafa Leao e Santi Gimenez. Discorsi diversi ma non troppo, uniti dal filo sottile di una stagione deludente alle spalle e dall'assenza quasi totale di offerte. Insomma, partiranno, ma quale sarà la destinazione e a quale prezzo è tutto da scoprire. 

Leggi anche
Ruben Amorim

Milan, 26 convocati per il raduno del 13 luglio: tanti giovani, assenti i nazionali

Gimenez, solo due anni fa, era uno che aveva mercato un po' ovunque. Si portava in dote una valanga di gol e, tolti i quattro-cinque super bomber, era in cima a una lista di attaccanti che facevano parecchia gola a mezza Europa. Inutile spiegare perché oggi l'orizzonte sia così cambiato. Santi è reduce da una stagione da zero gol e da un Mondiale a secco dal quale, tra l'altro, si è portato a casa un fastidioso problema alla caviglia che lo terrà fermo un mese e mezzo. Rafaela Pimenta, agente extra lusso, è al lavoro per trovargli una destinazione, ma è un lavoro non semplice che potrebbe anche essere tirato per le lunghe. 

Un altro agente di primissima fascia, Jorge Mendes, proverà invece a dare una mano al Milan per fare cassa con Leao. Non è l'agente di Rafa, ma tra Amorim, di cui cura gli interessi, e Gonçalo Ramos, si sta dando molto da fare nella costruzione della squadra per questa stagione. E i buoni contatti non gli mancano di certo. Contatti che per Leao potrebbero essere fondamentali, dato che anche lui, sia pure in maniera differente, non sta attraversando il momento migliore della sua carriera e non ha certo la fila fuori dalla porta. Non bussano, ad esempio, squadre di Premier o Liga, destinazioni che Leao considera alla sua altezza. Il Barcellona si è fermato a un contatto esplorativo, United e Tottenham non sono andati molto oltre. Per età, contratto e valore assoluto, i 50-60 milioni richiesti dal Milan sono anche una cifra adeguata, ma Rafa resta una scommessa: se decide di giocare è praticamente immarcabile, se è in una delle sue giornate "gigione" non ti accorgi nemmeno della sua presenza in campo. E per quei soldi, va da sé, diventa una scommessa rischiosa.

Fatto sta che oggi ha sul tavolo due alternative. La prima, ricchissima, e sicuramente buona per il Milan, arriva dall'Arabia, dove potrebbe ritrovare l'amico Theo Hernandez. La seconda è il Galatasaray, più affascinante, calcisticamente più competitiva, ma comunque di un livello inferiore a quello che Rafa si aspetterebbe. La sua cessione, però, è centrale. Dopo aver speso più di cento milioni tra Gonçalo Ramos e Gila, il Milan deve fare cassa e dall'addio di Leao ci si aspetta l'assegno più significativo. Al raduno, causa vacanzina post-Mondiale, non ci sarà. Chissà se avrà modo di tornare a Milanello oppure no. 

Leggi anche

Alajbegović, Ederson e Jashari: Milan e Atalanta si parlano e si lanciano la sfida

milan
leao
santiago gimenez

Ultimi video

00:14
Flash Inter: "Curtis Jones obiettivo numero 1"

Flash Inter: "Curtis Jones obiettivo numero 1"

01:36
Gila, parole rossonere

Gila, parole rossonere

02:10
DICH ATTA ARRIVA A FIRENZE DICH

Fiorentina, senti Atta: "Mi ispiro a CR7 e Pogba"

00:44
Accomando: "Ederson-United, salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che..."

Accomando: "Ederson-United, salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che..."

01:12
Accomando: "Ecco i due attaccanti che cerca la Juventus, mentre su Dibu Martínez…"

Accomando: "Ecco i due attaccanti che cerca la Juventus, mentre su Dibu Martínez…"

00:18
Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

00:30
Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

00:47
Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

01:37
13 BLOB GILA MILAN

Il primo giorno in rossonero di Mario Gila

01:08
Miceli: "La Juve insegue Dibu Martinez e Lucumí, ma come li prende?"

Miceli: "La Juve insegue Dibu Martinez e Lucumí, ma come li prende?"

00:46
Mazzarri sbarca a Salonicco e fa lo show in italiano, inglese e greco

Mazzarri sbarca a Salonicco e fa lo show in italiano, inglese e greco

01:11
Miceli: "Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…"

Miceli: "Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…"

00:45
Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

00:37
La prima giornata di Gila al Milan in 40 secondi

La prima giornata di Gila al Milan in 40 secondi

00:45
Mercato Inter: "Chalobah insiste: voglio solo una squadra"

Mercato Inter: "Chalobah insiste: voglio solo una squadra"

00:14
Flash Inter: "Curtis Jones obiettivo numero 1"

Flash Inter: "Curtis Jones obiettivo numero 1"

I più visti di Milan

Adrien Rabiot

Milan, grandi manovre a centrocampo: chi resta, chi va e chi è in bilico

Alajbegović, Ederson e Jashari: Milan e Atalanta si parlano e si lanciano la sfida

Milan, ufficiale l'arrivo di Gila: "Il club ha puntato forte su di me, devo ripagarlo"

13 BLOB GILA MILAN

Il primo giorno in rossonero di Mario Gila

Amorim scommette su Jashari: l'Atalanta lo insegue, ma Ardon è intoccabile

 2022/23: Leao (15)

Milan, nuovo scenario per Leao: può restare in Serie A. Resiste l'opzione araba

Mercato ora per ora
Vedi tutti
22:37
Premier League, niente Newcastle per Johan Manzambi: va all'Aston Villa
20:34
Torino, no al riscatto di Obrador: troppi 9 milioni di euro, si punta su Cacciamani
19:19
Besiktas, che regalo per Italiano: è fatta per Leandro Trossard dall'Arsenal
18:52
Lazio, niente da fare per Jonathan Asp Jensen: va al Deportivo a Coruña
18:51
Genoa, dal Marsiglia ecco il centrocampista Hamed Traoré